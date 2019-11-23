Южным северным оленям предрекли гибель

Новости экологии:Глобальное потепление все сильнее проявляет себя в Арктике.

Численность одомашненных и диких оленей в монгольской части Саянских гор может резко сократиться в ближайшие годы из-за того, что глобальное потепление растопит последние запасы вечного льда, которые спасают животных от жажды и жары во время летних засух. К такому выводу пришли археологи и экологи, статью которых опубликовал научный журнал PLOS ONE.

"Нас сильно удивило то, как тесно оленеводство в Монголии связано с одной из самых непостоянных вещей в природе, - с запасами многолетних льдов. Сейчас эти вечные льды тают рекордно быстрыми темпами и, если они исчезнут, мы потеряем не только оленей, но и связанную с ними уникальную культуру", - прокомментировал исследование один из его авторов, археолог из Колорадского университета в Боулдере Уильям Тейлор.

Северные олени (Rangifer tarandus) пока остаются одними из самых распространенных обитателей заполярья и соседних с ним регионов. Численность их стад сейчас нередко достигает нескольких сотен тысяч голов, а общее поголовье медленно росло благодаря усилиям экологов и оленеводов России и Америки.

Глобальное потепление заставляет ученых опасаться, что летняя жара, а также зимние дожди, превращающие снег в толстую ледяную корку, которую копыта оленей не способны пробить, могут стать причиной того, что количество этих животных резко сократится.

Тейлор и его коллеги выяснили, что быстрее всего эти процессы могут затронуть не самую северную, а самую южную популяцию диких и домашних оленей, которые живут в Саянских горах на севере Монголии. Как объясняют исследователи, на склонах этих гор есть зоны, где сформировался своеобразный аналог арктической тундры, пригодной для обитания северных оленей. Этим пользуются цаатаны - один из малых народов Монголии, тесно связанный с российскими тувинцами. Количество цаатанов в последние десятилетия резко сократилось: согласно переписи 2010 году оно уменьшилось до 300 человек.

Климат и человечество

Тейлор отметил, что побывал в этом уголке Монголии два года назад, изучая совершенно другую проблему, - историю одомашнивания лошадей и их распространения по миру. Его внимание привлекли запасы многолетнего льда, так как внутри него могли сохраниться кости, а также ДНК древних лошадей.

В процессе раскопок он заметил, что местные жители постоянно использовали эту замороженную воду, чтобы поить оленей в особенно жаркие дни и недели лета. Кроме того, с ее помощью охлаждали тело и копыта животных. Эта необычная практика заинтересовала археолога и заставила более детально изучить состояние этих запасов вечных льдов, которые на протяжении многих столетий сохранялись в первозданном виде.

Тейлор обратился за помощью к коллегам-экологам и климатологам, и они вместе проследили за тем, как меняется состояние этих запасов воды, а также опросили местных оленеводов. Эти беседы и замеры показали, что объемы и площадь "вечного" льда сейчас сокращается быстрее, чем в Арктике, а также указали на то, что некоторые стада оленей уже страдают от перегрева и нехватки воды в теплое время года.

Дальнейшее сокращение запасов льда в Саянах, как заметил Тейлор, не только будет угрожать выживанию оленей, но и может уничтожить различные артефакты, спрятанные под этими запасами замороженной воды. В частности, ученые нашли удочку и несколько других деревянных орудий труда, которые уже начали разрушаться после того, как они освободились от снега и льда.

Эксперты надеются, что собранные данные привлекут внимание правительства Монголии и международных организаций, которые связаны с климатологией, археологией и этнографией. В противном случае самые южные северные олени, как и древние следы уникальной культуры оленеводов, могут исчезнуть в самое ближайшее время.