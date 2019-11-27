В Венском зоопарке родился белый медвежонок

Новости экологии:В венском зоопарке "Шьонбрунн" родился белый медвежонок.

Его произвела на свет медведица Нора еще 9 ноября, однако официально зоопарк рассказал о пополнении во вторник, 26 ноября. "Нора нежно заботится о своем детеныше. Уровень смертности детенышей белого медведя под открытым небом высокий. Поэтому мы держим пальцы скрещенными, что бы все было хорошо", - заявила директор зоопарка Дагмар Шраттер.

Медведица стала мамой впервые, она родила двойню, однако один ребенок умер при рождении.

Белые медвежата рождаются весом в полкилограмма и размером с морскую свинку на свет они приходят слепыми и почти голыми. "Тем не менее, сейчас зверек уже в два раза больше, чем при рождении. На видео видно, как оно хорошо пьет", - отметила Шраттер.

Пол новорожденного медвежонка пока неизвестен. Работники зоопарка наблюдают за ним и Норой с помощью видеокамеры.

Ожидается, что впервые посетители "Шенбрунна" смогут увидеть нового жителя зоопарка уже в конце января 2020 года. Последний раз двое белых медвежат родились здесь 12 лет тому назад. В июле 2019 года в Венском зоопарке родился слоненок, которого назвали Кигали.