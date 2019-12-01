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В поисках Немо: рыбы-клоуны могут исчезнуть

В поисках Немо: рыбы-клоуны могут исчезнуть
11:35 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Популяция этих рыб может существенно сократиться или погибнуть полностью, если пострадают коралловые рифы, в которых они живут.

Рыба-клоун, прототип Немо — героя популярного мультфильма, может исчезнуть из-за изменений климата. К такому выводу пришла международная команда морских биологов. Анализ ДНК этого вида рыб показал, что они неспособны достаточно быстро адаптироваться к переменам в привычной среде обитания.

Французские учёные из Национального центра научных исследований и их коллеги из американского Океанографического института в Вудс-Хоуле выявили генетическую неспособность рыб-клоунов (амфиприонов) достаточно быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Об этом пишет журнал Ecology Letters.

Популярные среди аквариумистов амфиприоны, которые стали широко известны благодаря анимационным фильмам студии Pixar о рыбках Немо и Дори, обитают в коралловых рифах. Здесь они живут в симбиозе с полипами — актиниями, которые выполняют функцию "телохранителей" для рыб-клоунов, позволяя им прятаться от хищников среди своих ядовитых щупалец.

Рыбки же, которые обладают иммунитетом к яду актиний, очищают их щупальца от мусора и остатков пищи.

Учёные на протяжении десяти лет наблюдали за крупной популяцией амфиприонов в их естественной среде обитания в лагунах залива Кимбе в Папуа — Новой Гвинее. По итогам исследования выяснилось, что численность этого вида рыб находится в прямой зависимости от состояния среды их обитания: чистоты океанической воды, площади кораллового рифа и наличия там достаточного количества актиний. При этом анализ ДНК многих поколений местных рыб-клоунов показал крайне слабый генетический вклад в способность этого вида выживать и размножаться.

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"Нам удалось получить эти результаты благодаря масштабным усилиям по сбору проб ДНК рыб-клоунов и её секвенированию. Ранее ни для каких других морских организмов такая работа не проводилась. Главным и вместе с тем самым тревожным открытием для нас стало то, что в стремлении сохранить популяцию этого вида и защитить его от воздействия глобального потепления мы не можем исходить из того, что он способен генетически адаптироваться к последствиям климатических изменений. Судя по всему, в будущем Немо спасти себя сам не сможет", — заявил один из авторов работы, научный сотрудник Вудсхоулского океанографического института Саймон Торролд.

Оказалось, что выживание амфиприонов на 50% зависит от здоровья актинии, к которой "прикреплена" та или иная рыбка. По мнению учёных, "клоуны" обречены, если полипы Папуа — Новой Гвинеи пострадают, например, вследствие процессов, связанных с глобальным потеплением.

"Таким образом, Немо никак не приспособлен к неуклонному ухудшению условий своей среды обитания. Нет достаточных оснований ожидать, что амфиприоны смогут адаптироваться достаточно быстро, чтобы выжить в лагунах. Со временем их выживание будет зависеть от наших усилий по сохранению качественной среды их обитания", — подытожил соавтор работы, французский генетик-эволюционист, сотрудник Национального центра научных исследований Бенуа Пюжоль."

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Все по теме:

Экология, Животные, Рыбы, Немо, Рыбы-клоуны, Прототип Немо.
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