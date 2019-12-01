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Генсек ООН: Мы уже долго воюем против планеты, теперь она наносит ответный удар

Генсек ООН: Мы уже долго воюем против планеты, теперь она наносит ответный удар
20:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости экологии:Гутерреш требует прекратить "войну против природы".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с требованием перейти к решительным действиям в защиту окружающей среды.

В разговоре с журналистами в Мадриде в воскресенье, 1 декабря, Гутерреш призвал в первую очередь крупнейших эмитентов парниковых газов изменить нынешний курс и не игнорировать вопросы защиты климата, сообщает DW.

"Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит удар в ответ", - подчеркнул Гутерреш. "Нашу войну против природы нужно прекратить", - добавил он.

Генсек ООН заверил, что человечество "знает, что это возможно". Руководитель ООН назвал свой призыв перед началом Климатической конференции ООН в Мадриде (COP25) "посланием надежды, а не отчаяния".

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Гутерреш указал на то, что нынешних усилий по реализации мер по защите климата "абсолютно недостаточно". Причина этого - "отсутствие политической воли", заявил генсек ООН. По его убеждению, человечество живет в ту эпоху, когда "точка невозврата уже не за горизонтом".

По словам Гуттереша, последствия повышения температуры на планете, в частности участившиеся случаи экстремальных погодных условий, становятся все более ощутимыми. Они будут иметь ужасные последствия для человечества и других видов на планете, предостерег генеральный секретарь ООН.

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Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря. В ней должны принять участие представители около 200 государств.

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Все по теме:

ООН, Загрязнение, Глобальное потепление, Антониу Гутерреш, Изменения Климата.
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