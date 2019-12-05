Самые необычные змеи в мире (Фото)

1 В мире существует около 3000 видов змей. Появившись в эпоху динозавров, они адаптировались к различным условиям жизни, эволюционировали и приобрели часть очень необычную внешность. Яванская бородавчатая змея Эта необычная змея обитает в Индонезии, хотя некоторые виды встречаются и в Австралии. Кожа этой змеи кажется несоразмерно большой для нее. Яванская бородавчатая змея вырастает до 2.5 м. Всю жизнь она проводит в воде, на суше же становится практически беспомощной. Из-за отсутствия широких чешуек на животе змея не может скользить. Питается она рыбой, включая сомов и угрей.

2 Щупальценосная змея Еще одна водяная змея из юго-восточной Азии. Это уникальный вид, последний из всего своего рода. Самой примечательной чертой этой змеи являются странные выросты на морде. На самом деле это очень чувствительные сенсоры, позволяющие змее распознавать движения в воде и хватать добычу. Еще одной чертой этой змеи является ее невероятная скорость атаки. Ее нужно всего 15 мс, чтобы поймать жертву. Хотя щупальценосная змея ядовита, она не представляет угрозы человеку.

3 Длинноносый уж И еще один житель юго-восточной Азии. В отличие от других змей у длинноносого ужа бинокулярное зрение, позволяющее ему нападать на добычу с высокой точностью. У этого ужа также необычные глаза с горизонтальными зрачками в виде замочной скважины. Окрас его тела позволяет легко спрятаться среди листвы от хищников и жертвы (даже язык у этого ужа зеленый!).

4 Мадагаскарский шишконосый уж Это одна из самых странных рептилий в мире. Этот уж живет на деревьях и питается ящерицами. Его отличительной чертой является странный «рог» на морде. У обоих полов есть такое «украшение», но самцы и самки отличаются друг от друга. Самцы желтые, с гладкой кожей и острым «рогом», в то время как у самок коричневая чешуя и плоский вырост. Это один из редких случаев, когда пол змеи можно легко определить с первого взгляда.

5 Колючая кустарниковая гадюка Эта гадюка обитает в тропических лесах Центральной Африки. Эта маленькая, но очень ядовитая змея отличается своими большими глазами и килеватыми чешуйками, похожими на щетину. Колючая кустарниковая гадюка вырастает до 75 см. Как и у всех гадюк, у этой змеи длинные втягивающиеся клыки на верхней челюсти. К счастью, живет она далеко от поселений людей.

6 Рогатая гадюка Эта гадюка обитает в Северной Африке и Ближнем Востоке. Она вырастает до 50 см. Часто у этих гадюк вырастает пара рогов над глазами. Никто точно не знает, для чего они нужны, или почему у некоторых представителей вида они есть, а у других нет. Рогатая гадюка ядовита, но обычно их укус не смертелен для человека.

7 Земляная гадюка Это маленькая змея из Африки, проводящая почти все время под землей. Она питается грызунами и обладает парой длинных ядовитых клыков, которые при необходимости высовываются из пасти. Это значит, что земляная гадюка может укусить, не открывая рта, что очень кстати – так грязь не попадет в пасть во время схватки. Клыки также очень гибкие и могут двигаться в разных направлениях, независимо друг от друга. С их помощью змее легче глотать свою добычу.

8 Тигровый уж Этот вид обитает в Восточной Азии. Это маленькая, до 1 м длиной, и очень пугливая змейка, поэтому довольно долго ее считали безобидной, пока кто-то не умер от ее укуса в конце 80х гг. Но их ядовитые клыки находятся на задней стороне челюстей, поэтому так просто яд не впрыскивается. Кожа ядовитых жаб, входящих в рацион тигровых ужей, выделяет защитные вещества стераны (буфодиенолиды). У этих змей после съедения такой жабы ядовитые желёзы наполняются практически такими же ядами. Эта удивительная адаптация не только защищает змею от большинства хищников, но и позволяет сохранить свой собственный яд для охоты.

9 Украшенная древесная змея (летучая змея) Эти змеи обитают в тропических лесах Индии и юго-восточной Азии. Но, несмотря на свое название, они не могут летать. Тем не менее, они хорошие планеры. Если древесная змея хочет перебраться с одного дерева на другое, она прыгает в воздух, одновременно расслабляя и уплощая свое тело. Как бы странно это не звучало, украшенная древесная змея является даже более хорошим планером, чем белки-летяги! Эти змея питаются ящерицами и другими мелкими животными и проводят большую часть своего времени на дереве.