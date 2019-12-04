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В 2019 году выбросы углекислого газа побьют рекорд

В 2019 году выбросы углекислого газа побьют рекорд
20:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Уровень произведенного человечеством СО2 в этом году достигнет 37 миллиардов тонн.

В 2019 году рост выбросов CO2 в атмосферу замедлился, но их объем все равно будет самым большим за все время наблюдений.

Несмотря на все меры, которые принимаются для уменьшения концентрации парниковых газов в атмосфере, глобальные выбросы углекислого газа, полученного при сгорании ископаемого топлива, в этом году побьют рекорд.

В статье, которая опубликована в Environmental Research Letters, группа ученых под руководством Роба Джексона из Стэнфордского университета проанализировала тенденции антропогенной выработки углекислого газа. Хотя темпы роста выбросов в 2019-м были заметно ниже, чем в предыдущие два года, количество генерируемого CO2 может заметно возрасти к 2030 году, если мировая политика в области промышленной и энергетической экологии никак не изменится.

Снижение темпов роста выбросов авторы статьи называют "хорошей новостью" для человечества. В нынешнем году объем выбросов CO2 в результате сжигания ископаемого топлива вырастет лишь на 0,9% по сравнению с предыдущим. В 2018 и 2017 годах этот показатель составлял 2,1% и 1,5% соответственно.

Еще одна положительная тенденция — резкое сокращение добычи и использования угля в США и странах Европы. Так, в Штатах потребление угля по сравнению с прошлым годом снизилось на 11%, а по сравнению с рекордным 2005-м — вдвое. В ЕС потребность в угле за год упала на 10%.

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Это, однако, нивелируется возрастающим потреблением нефти и газа. Природный газ в целом считается менее вредным для экологии топливом, чем уголь и нефтепродукты, — многие специалисты даже считают его "переходным этапом" на пути к зеленой энергетике. Однако из-за увеличения поставок и более низких цен использование природного газа резко возросло, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в результате использования только этого топлива в 2019 году на 2,6 процента.

Несмотря на развитие зеленой энергетики и экологичных технологий, выбросы в странах первого мира остаются непропорционально высокими. Так, если в среднем по миру на одного человека приходится 4,8 тонны выбросов газа, то, к примеру, на одного жителя США — в три с половиной раза больше. Это осложняет общую картину, ведь в развивающихся государствах наблюдается бум развития авиаперевозок и транспорта на двигателях внутреннего сгорания.

Ученые призывают мировые правительства и крупные корпорации уделить больше внимания очистке вредных выбросов, развитию электротранспорта, рациональному использованию энергии и переходу на возобновляемые источники. Эти меры уже в ближайшее время помогут не просто замедлить темп роста выбросов CO2, но и добиться его устойчивого снижения.

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Все по теме:

Экология, Углекислый газ, Выбросы, CO2, Выбросы углекислого газа.
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