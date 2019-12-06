Скачать
Пятница, 06.12.2019
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
Ломаченко получил престижную награду от WBO
Ломаченко получил престижную награду от WBO
6 декабря - приметы в Митрофанов день
6 декабря - приметы в Митрофанов день

Почему замороженные лягушки возвращаются к жизни? (Видео)

Почему замороженные лягушки возвращаются к жизни? (Видео)
09:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости экологии:Лягушачья кровь позволяет ей замерзать (и жить) всю зиму.

Некоторые животные мигрируют в более теплый климат на зиму, а другие зарываются глубоко под землю, чтобы спать до весны.

Древесные лягушки вместо этого ищут укрытие под листьями у поверхности, где они фактически замерзают и оттаивают со своим окружением, последовательно и циклично.

Как только первые кристаллики льда достигают древесной лягушки, ее кожа замерзает. Лягушка становится твердой и хрустящей. Когда вы ее роняете, он начинает звенеть. 

Специальные белки в их крови, называемые нуклеирующими белками, заставляют воду в крови сначала замерзать. Этот лед, в свою очередь, высасывает большую часть воды из клеток лягушки.

В то же время печень лягушки начинает вырабатывать большое количество глюкозы, которая упаковывается в клетки и поддерживает их.

Самые необычные змеи в мире (Фото)
Самые необычные змеи в мире (Фото)Читать полностью

Концентрированный раствор сахара помогает предотвратить вытягивание дополнительной воды из клеток лягушки, которая может их уничтожить.

Внутри клеток находится густой сахарный сироп, в то время как снаружи клеток вся вода заморожена.

И он может оставаться таким, по-видимому, без бьющегося сердца или мозговой активности или чего-либо еще, пока вы не решите разморозить его.

Когда температура нагревается и лед тает, лягушки оттаивают, вода медленно течет обратно в клетки, кровь начинает течь снова, и лягушка оживает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Лягушки, Почему замороженные лягушки возвращаются к жизни, Замороженные лягушки, Лягушачья кровь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
04 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
05 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
Масштабная забастовка во Франции: 800 тысяч человек вышли на улицы
Забастовка во Франции: 800 тысяч человек вышли на улицы
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу
Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь