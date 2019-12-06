Почему замороженные лягушки возвращаются к жизни? (Видео)

Новости экологии:Лягушачья кровь позволяет ей замерзать (и жить) всю зиму.

Некоторые животные мигрируют в более теплый климат на зиму, а другие зарываются глубоко под землю, чтобы спать до весны.

Древесные лягушки вместо этого ищут укрытие под листьями у поверхности, где они фактически замерзают и оттаивают со своим окружением, последовательно и циклично.

Как только первые кристаллики льда достигают древесной лягушки, ее кожа замерзает. Лягушка становится твердой и хрустящей. Когда вы ее роняете, он начинает звенеть.

Специальные белки в их крови, называемые нуклеирующими белками, заставляют воду в крови сначала замерзать. Этот лед, в свою очередь, высасывает большую часть воды из клеток лягушки.

В то же время печень лягушки начинает вырабатывать большое количество глюкозы, которая упаковывается в клетки и поддерживает их.

Концентрированный раствор сахара помогает предотвратить вытягивание дополнительной воды из клеток лягушки, которая может их уничтожить.

Внутри клеток находится густой сахарный сироп, в то время как снаружи клеток вся вода заморожена.

И он может оставаться таким, по-видимому, без бьющегося сердца или мозговой активности или чего-либо еще, пока вы не решите разморозить его.

Когда температура нагревается и лед тает, лягушки оттаивают, вода медленно течет обратно в клетки, кровь начинает течь снова, и лягушка оживает.