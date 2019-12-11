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Ледяной покров Гренландии начал таять в семь раз быстрее

Ледяной покров Гренландии начал таять в семь раз быстрее
10:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Эти последствия, вероятно, ударят по прибрежным районам во всем мире.

Масштабы и скорость потерь льда значительно превышают прогнозируемые, угрожая затоплением территорий на которых проживают сотни миллионов человек.

Ледяной покров Гренландии тает гораздо быстрее, чем считалось ранее, угрожая сотням миллионов людей наводнением и значительно приближая некоторые из необратимых последствий чрезвычайной ситуации с климатом.

Согласно полученным данным, потери льда в Гренландии происходят в семь раз быстрее , чем это было в 90-е годы, и масштабы и скорость потери льда значительно выше, чем это было предсказано в комплексных исследованиях глобальной науки о климате Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

Это означает, что подъем уровня моря, вероятно, достигнет 67 см к 2100 году, что примерно на 7 см больше, чем основной прогноз МГЭИК. Такие темпы роста будут ежегодно подвергать риску затопления 400 миллионов человек вместо 360 миллионов, прогнозируемых МГЭИК, к концу столетия.

Повышение уровня моря также увеличивает риск возникновения штормовых волн, когда более сильные штормы становятся более вероятными в результате глобального нагревания прибрежных районов.

"Это не маловероятные события или небольшие воздействия”, - сказал Эндрю Шепард, профессор наблюдения Земли в Университете Лидса, один из ведущих авторов исследования. "Эти последствия происходят и будут разрушительными для прибрежных городов”

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Гренландия потеряла 3,8 тн тонн льда с 1992 года, и темпы потери льда возросли с 33 млрд тонн в год в 90-е годы до 254 млрд тонн в год в течение последнего десятилетия. Лед Гренландии вносит непосредственный вклад в повышение уровня моря по мере его таяния, поскольку он покоится на большом массиве суши, в отличие от плавающего морского льда, который составляет большую часть остальной части ледового покрова Арктики.

Около половины потерь льда в Гренландии произошло от таяния, вызванного температурой воздуха на поверхности, которая в Арктике поднялась намного быстрее, чем в среднем по миру, а остальное произошло от ускорения потока льда в море из ледников, вызванного потеплением океана.

Это открытие должно вызвать огромную озабоченность у всех тех, кто будет затронут повышением уровня моря. Если эта очень высокая скорость потери льда будет продолжаться, вполне возможно, что новые переломные моменты могут наступить намного раньше, чем мы думали ранее, - отмечают авторы исследования.

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Исследования, Экология, Гренландия, Наука.
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