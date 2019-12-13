ТОП-10 невероятных фактов о богомолах: вы будете удивлены

1 Их назвали в честь пророков Что означает общепринятое название "богомол"? Это общее описательное название, используемое для обозначения более чем 2500 видов этих насекомых, оно имеет религиозное значение и состоит из двух частей. "Мол" относится к сложенным предплечьям богомола, лежащим в ожидании добычи, что напоминает молящегося человека. Термин Mantid происходит из греческого мантикос - это греческое слово, обозначающее пророка или прорицателя. Такое греческое название выбрал немецко-аргентинский зоолог Карл Герман Конрад Бурмейстер (Karl Hermann Konrad Burmeister) в 1838 году. В ряде традиционных обществ к богомолам относились с уважением, редко проявляемым человеком по отношению к насекомым. Латинское название европейского богомола, Mantis religiosa является еще одним свидетельством духовного восприятия этих особых существ.

2 Они вдохновили стиль кунг-фу Некоторые из самых интересных стилей китайского кунг-фу пришли из Шаньдун (Shandong) в Северном Китае, а другая форма кунг-фу пришла от народа Хакка в Южном Китае, и она напрямую связана с изящным, но свирепым китайским богомолом. Происхождение стиля "Кулак богомола семи звезд" связано с шаолиньским студентом Кунг-Фу Вонг Лонгом (Wong Long), жившим в 17 веке. Он серьезно конкурировал со своим старейшиной, монахом Фэном, который всегда превосходил его в спаррингах на тренировках. Желая улучшить свои навыки кунг-фу, он почерпнул ценные идеи из мира насекомых, которые значительно добавили к репертуару кунг-фу. Во время путешествия по Китаю в течение трех лет Вонг стал свидетелем успешной атаки богомолов на цикад. Богомол использовал ловкость и жестокие удары, чтобы уничтожить ее. Вонг не просто наблюдал, он сражался с самим богомолом палкой и был впечатлен контрударами, производимыми насекомым. Вонг отметил движения богомола и как мог "перевел" их на человеческие движения. Он классифицировал 12 принципов движения рук. Сочетая работу ног, вдохновленную обезьянами, по возвращении Вонг легко победил Фэна.

3 Они ходят на рыбалку Да, такое бывает. Это месть насекомых за ловлю на муху? Человек, у которого были гуппи и богомол, был удивлен, обнаружив, что богомолы могут есть рыбу, а именно гуппи. Журнал Orthoptera Research опубликовал рассказ о богомоле, который эффектно пронзал рыбу "копьем", прежде чем ее съесть. Ведущий автор исследования Роберто Баттистон (Roberto Battiston), итальянский энтомолог, отметил историю богомола-рыбака, когда соавтор исследования Нивек Манджунат (Nivek Manjunath) прислал ему фотографии, на которых самец гигантского азиатского богомола поедал рыбу. Фото были сделаны защитником природы Раджешем Путтасвамайей (Rajesh Puttaswamaiah), который столкнулся с таким поведением богомола в саду, расположенном на крыше в Карнатака (Karnataka), Индия. Соавторы исследования наблюдали за прудом, чтобы увидеть рыбалку, и получили несколько подтверждений. Рыбацкие выходки стали доказательством способности богомолов учиться новому для поиска пищи.

4 Они являются родственниками термитов и тараканов Богомолы формируют свой собственный отряд. Но они являются родственниками тараканов и термитов. Богомолы относятся к отряду Mantodea, а тараканы и термиты - к отряду Blattodea. Оба вида находятся в пределах суперотряда Dictyoptera. Эти существа находятся на противоположных концах спектра человеческой любви, но они, безусловно, относятся к родственным группам.

5 У них уникальное, превосходное зрение Богомолы обладают исключительным зрением не только для мира насекомых, но и для всего животного мира. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, объясняет, что богомолы обладают большим преимуществом в охоте, которая требует исключительного восприятия глубины для точного удара с разного расстояния. Зрение богомола представляет собой особый тип 3D-восприятия окружающей среды, особенно потенциальной пищи, благодаря огромным глазам, которые стали объектом многих исследований. Стереоскопическим зрением обладает статистическое меньшинство животных видов, в том числе большинство млекопитающих (среди них люди) и ряд птиц, куда входят совы, но богомолы поразительны по двум причинам. Во-первых, насекомое, обладающее таким развитым зрением, само по себе уникально. Во-вторых, тип стереоскопического зрения у богомолов отличается. Благодаря стереоскопическому зрению, люди воспринимают два неподвижных изображения с незначительными различиями как одно трехмерное изображение, но стереоскопическое зрение богомолов зависит от движения. Информация о движущемся объекте преобразуется в трехмерное изображение, а неподвижные объекты не различаются. Для исследования зрения богомолов на их глазах размещали 3D-очки, что позволяло ученым вычислять их перцептивные способности с помощью "фильмов" об их добыче.

6 Они вырастают до невероятных размеров Богомолы, особенно палочники, могут достигать огромного веса и длины. Некоторые богомолы примечательны своей массой и в целом огромными размерами, но не являются самыми длинными. Другие богомолы более худые, но удерживают рекорд по длине. Гигантские богомолы рода Rhombodera могут достигать в длину 13 см, что дает им хорошее преимущество в охоте. Но они короткие по сравнению с богомолом-палочником. Богомолы-палочники менее крупные, но компенсируют это, достигая невероятной длины в чуть менее 20 см, возможно, больше. В Азиатских странах водятся гигантские представители рода Toxodera. В Африке гигантские богомолы-палочники рода Heterochaeta могут достигать в длину 15 см. Это довольно крупные насекомые.

7 Смерть от "мертвого листа" Мертвый лист может оказаться смертельным богомолом. Нет, правда. Среди мертвых листьев на земле в тропическом лесу в Юго-Восточной Азии может оказаться богомол deroplatys lobate, которого называют "мертвым листом". Этот вид богомолов оснащен всем возможным "вооружением" богомолов, но его сплющенные части тела делают его похожим на упавший лист. Грудная клетка этого богомола более плоская, чем обычно, в то время как крылья плоские и широкие. Присутствуют также пятна, как на листе. Затем появляются пятна и крапинки, напоминающие плесень на гниющем листе. Наконец, крылья украшают прожилки, которые обязательно есть на обычном листе, что обманывает потенциальную добычу, гарантируя, что последнее, что она увидит в жизни, будет лист. Под всем этим находятся острые шипы на передних лапах, идеально подходящие для того, чтобы сбивать добычу с молниеносной скоростью. В неволе этот богомол трудно размножается, он очень привередлив к условиям обитания, особенно влажности и температуре.

8 Свидание и обед Да, любовная жизнь богомолов на самом деле не о счастливом будущем. Часто это больше похоже на: "Я любила тебя, я спаривалась с тобой, а потом я съела тебя". По крайней мере, достаточно часто, чтобы регулярно попадать в заголовки трудов по естественной истории. Поедание маткой богомола самца более распространено в лабораторных условиях, чем в дикой природе, но тем не менее биологическое обоснование такого поведения существует. Это позволяет самке получить ценную питательными веществами пищу, что помогает в производстве яиц, а это означает, что даже съеденный самец может "наслаждаться" лучшим шансом передачи своих генов, жертвуя для этого своим телом. Самка же при этом значительно выигрывает. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, показывает, что самки, поедающие самцов, откладывают на 51 яйцо больше, чем те, которые относятся к самцам более доброжелательно. Плюс 51 яйцо – это увеличенная на 25 процентов обычная кладка яиц. Кроме того, характеристики самца были сильнее выражены в молодых самках, поедающих самцов. Почему? Потому что быть съеденным самкой означает, что на 17,7 процента больше аминокислот самца и связанных с ними биологических веществ попадает в ее яичники и яйца, что сделает его более "выраженным" в следующем поколении.

9 Некоторые богомолы похожи на цветы Богомолы представляются нам зелеными, но средства их маскировки доказывают, что эволюция невероятна. Например, некоторые из самых грозных и свирепых видов богомолов выглядят как цветок. Чтобы поверить в это, нужно увидеть богомола-орхидею Hymenopus coronatus. Возможно, это самый шокирующий случай агрессивной мимикрии на планете. Богомолы-орхидеи не маскируются, чтобы смешаться с другими цветами. Правда гораздо более зловещая. Скорее, они кажутся цветком, особенно привлекательным для добычи, чем другие цветы, и поэтому имеют больше возможности убивать. Родом из лесов Юго-Восточной Азии, богомолы-орхидеи встречаются нечасто, и сначала их неправильно идентифицировали. Во время своего визита на Западную Яву в 1879 году Джеймс Хингстон (James Hingston), путешествующий писатель, думал, что он нашел плотоядное растение, описывая богомола следующим образом (ничего не зная о том, что смертельный "цветок" является свирепым насекомым): "мой добрый хозяин водит меня по своему саду и показывает, среди прочего, цветок, красную орхидею, которая ловит и питается живыми мухами. В моем присутствии он схватил бабочку и заключил ее в свои красивые, но смертоносные листья, как паук окутал бы ее паутиной".