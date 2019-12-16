Хорошего мальчика должно быть много: 10 песиков-великанов из собачьего царства

1 Английский мастиф Одна из древнейших пород, упоминаемая ещё в летописях времён Александра Македонского и Юлия Цезаря. Официальную историю ведёт с территории Туманного Альбиона начала 15 века. На сегодняшний день самая крупная собака Европейского континента: стандарты роста составляют 70-80 см, а средний показатель веса – 70-80 кг. Несмотря на внушительные параметры и воинственный вид представители этой породы на редкость покладисты, терпеливы и добры. Не являются сторонниками большой активности и длинных прогулок, предпочитают скоротать время на любимом диванчике. Сильно привязываются к хозяевам, служат им верой и правдой, выполняя обязанности охранника и терпеливой няньки. Продолжительность жизни — до 10 лет.

2 Немецкий дог Разводить породу начали в Германии во второй половине 19 века. Немало этому событию поспособствовал немецкий канцлер Бисмарк, большой поклонник этой разновидности. Немецкий дог – элегантный, пропорционально сложенный гигант с повадками аристократа, исполненный величественного достоинства. Рост немецкого дога в холке 80 см, а весит взрослый экземпляр 60-70 кг. Собака не позволяет себе лаять без причины, чрезвычайно сообразительна и общительна, хорошо поддаётся дрессировке, надёжный компаньон и охранник. Обожает проводить время в кругу семьи и не очень хорошо переносит одиночество. Живёт «немец» в среднем 7 лет.

3 Ирландский волкодав Ещё один великан, история появления которого исчисляется тысячелетиями. Кельтские племена привезли на территорию Ирландии этих исполинов, не блистающих красотой, но обладающих превосходными навыками охотников, защитников и даже воинов. Современным внешним обликом порода обязана капитану Грэхему и собаководу Ричардсону, работавшим над восстановлением породы в конце 19 века. Сегодня волкодавы уже не обладает замашками охотника. Кроме того, они слишком добродушны и миролюбивы, чтобы исполнять роль охранника, а вот послушным и преданным товарищем для человека они вполне могут быть. Общие характеристики ирландского волкодава следующие: рост – 70-80 см, вес – 40-50 кг. Живут «ирландцы» до 10 лет.

4 Ньюфаундленд Родиной породы считается одноимённый остров, расположенный у берегов Северной Америки. Возможно именно благодаря изолированному проживанию и особому климату ньюфаундленд отличается необычайной выносливостью, силой и густым шерстяным покровом, имеющим водоотталкивающий эффект. В Европу эта разновидность попала в начале 19 века и быстро снискала популярность, которой порода пользуется и по сей день, в том числе и на территории России. Вес эффектного и мощного гиганта, напоминающего медвежонка, колеблется в пределах 55-65 кг, а рост – 65-70 см. Собаки необычайно сообразительны и легкообучаемы, не являются большими любителями бега, а вот плавают с удовольствием. Продолжительность жизни ньюфаундленда редко превышает 10 лет.

5 Сенбернар Порода носит имя католического святого Бернара, основателя приюта для странников, располагавшегося в швейцарских Альпах при монастыре. В 17 веке в условиях сурового горного климата эти собаки выполняли функции охранников и спасателей. До сих пор сенбернары активно помогают человеку в поиске пропавших на заснеженных склонах. Сегодня эти обаятельные великаны прекрасно уживаются в семье и чудесно ладят даже с самыми маленькими её членами. Сенбернар добродушен, ласков и предан, плохо переносит одиночество. Небольшим неудобством при содержании собаки является наличие обильного слюноотделения. Рост мохнатых «богатырей» составляет 70-90 см, весят они примерно 70 кг, а живут до 9-11 лет.

6 Тибетский мастиф Упоминания об этой разновидности, зачастую окутанные пеленой тайн и легенд, восходят к античным временам. Даже родина этой породы необычная – священные земли Тибета. Именно там мастифы выполняли функцию сторожей, охраняя стены монастырей и помогая кочевникам. В Европу мохнатый гигант был завезён лишь в середине 19 века в качестве подарка королеве Виктории. Представителей этой породы отличает удивительно независимый и бесстрашный нрав. Они преданны и дружелюбны по отношению к своей семье и внимательно оберегают свою территорию от чужаков. Собакам необходима постоянная физическая активность и прогулки на природе. Внешние данные породы впечатляют: рост взрослой особи достигает 60-75 см, а вес – 65-80 кг. Живут эти великаны обычно не более 10 лет.

7 Дирхаунд Первые сведения о собаках этой породы содержатся в хрониках Шотландии 16 века. Держали дирхаундов исключительно в домах знати и использовали в охоте на оленей, косуль и более мелкую живность. Собаки проявляли удивительные скоростные качества и превосходное чутьё. Вот и по сей день для представителей породы устраивают спортивные состязания, ведь охота и преследование у них в крови. Собаку отличает мускулистое и стройное телосложение. Вес взрослой особи обычно достигает 40-50 кг, а показатель роста – 70-75 см. Животные выделяются мягким, дружелюбным и послушным характером. Нуждаются в регулярных тренировках, так как очень подвижны и энергичны. Живут дирхаунды при должном уходе от 10 до 12 лет.

8 Леонбергер Своё название порода получила в честь немецкого городка Леонберга, а вот внешним видом обязана своему создателю, мэру Генриху Эссигу. Чиновник озаботился выведением оригинальной разновидности, напоминающей и по повадкам, и по облику льва, чьё изображение украшало герб его любимого города, и весьма в этом преуспел. Леонбергеры отличаются величественным видом и пропорциональным телосложением. Вырастают собаки до 70-80 см в холке и достигают веса в 50-70 кг. Животное обладает практически «золотым» характером: терпеливо, уживчиво и добродушно. Способно стать отличным семейным компаньоном, поводырём, нянькой и сторожем. Средняя продолжительность жизни 10 лет.

9 Комондор Венгерская овчарка (второе название породы) появилась на территории Венгрии на рубеже 12-13 веков благодаря племенам мадьяр. Использовалась в качестве пастушьей собаки и охраняла овец. Характерной особенностью породы является длинная густая белая шерсть, свисающая жгутиками. Весят овчарки 30-50 кг, а рост взрослых особей достигает 65-75 см. Комондор умён, основателен и миролюбив, при этом достаточно своенравен и обидчив. Необходима постоянная физическая активность, но выгуливать без поводка не рекомендуется, так как собака имеет слишком выраженный сторожевой инстинкт. Живут комондоры 10-12 лет.