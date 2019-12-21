Быстрее урагана: в Китае панды спаслись от землетрясения (Видео)

Новости экологии:9 декабря в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,6.

На кадрах этого видео можно наблюдать очень интересный момент — панды, обычно медлительные и нерасторопные, бросают свою еду и быстро взбираются на дерево. Что же случилось? 9 декабря в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Двум большим пандам, Чжэньси и Цзинлян, по 2 года. Они живут в Центре изучения и разведения панд в Чэнду в провинции Сычуань.

По словам работников центра, землетрясение не оказало негативного влияния на панд. Однако когда оно произошло, им понадобилось всего 5 секунд, чтобы добраться до своего убежища на дереве.

Почему же они так быстро отреагировали в тот момент? Эксперты отмечают, что большие панды относятся к семейству медвежьих, а это значит, что они обладают острым чутьем и отличной подвижностью. Находясь в опасности, они движимы инстинктом и способны действовать очень быстро.

Панды, живущие в дикой природе, могут быстро взбираться на деревья, если им угрожает опасность. Однако землетрясение могло быть не главной причиной реакции Чжэньси и Цзинлян, поскольку пока нет никаких научных доказательств того, что большие панды особенно чувствительны к землетрясениям.