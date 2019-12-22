Экологи бьют тревогу: на что повлияет изменение экосистемы Черного моря

Новости экологии:Ученые предупредили, что в скором времени Черное море может помутнеть.

В Черном море меняется экосистема, что может привести к ухудшению качества воды.

По мнению специалистов, главной причиной вероятных изменений может стать уменьшение площадей бурых многолетних водорослей рода цистозейра в связи с загрязнением морских вод.

Кому будут привлекательны склизкие валуны, безжизненные подводные пространства в мутной с белыми хлопьями морской воде, в которой невозможно будет увидеть, например, бычка или скорпену или еще хуже – подхватить кишечную инфекцию?

Эксперты призывают ужесточить правила застройки прибрежных территорий, провести модернизацию городской канализации, жестко контролировать морские перевозки и другие виды деятельности на шельфе со стороны всех морских государств в Азово-Черноморском регионе. В 2018 году ученые сообщали о значительном очищении Черного моря за последнее десятилетие.