Почему загрязнение окружающей среды влияет на сокращение населения

Новости экологии:Печальную статистику из доклада Глобального альянса по проблемам здоровья и загрязнения окружающей среды приводит журнал National Geographic.

В отчёте GAHP говорится, что, по данным за 2017 год, примерно 15% преждевременных смертей среди взрослого населения Земли являются результатом загрязнения окружающей среды.

Эксперты утверждают, что такие факторы, как загрязненная вода, содержащий вредные вещества воздух и тяжелые условия труда привели к гибели 2,3 миллиона человек в Индии и 1,8 миллиона человек в Китае.

В первую пятерку также вошли Индонезия, Нигерия и Пакистан. США находится в списке на 7-м месте. Наименьший показатель смертности из-за загрязнения окружающей среды зафиксирован в Катаре.

В ходе исследования эксперты учитывали и такие факторы, как нехватка питьевой воды, последствия использования примитивных печей и кухонь, а также отравления воздуха предприятиями и автомобильным транспортом.

Кроме этого, изучалось воздействие курения, вредных условий производства, работы со свинцом, медью и с другими опасными для организма металлами, а также с мелкодисперсными веществами.