Меньше CO2: создана новая система улавливания углекислого газа

Новости экологии:Ученые из Швейцарского института представили технологию, которая снизит выбросы грузовиков на 90%.

Согласно концепции, исследователи планируют превращать вредный для атмосферы газ в жидкость, которую можно снова использовать в качестве топлива.

По статистике, значительная часть выбросов углекислого газа в Европе приходится на транспортный сектор, а 40% из них — на грузовики. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Energy Research, исследователи предложили улавливать углекислый газ и превращать его в жидкую двуокись углерода, которая хранится в баке на крыше автомобиля. Затем эту жидкость можно доставить на станцию техобслуживания, где ее можно будет превратить в обычное топливо и использовать снова.

Специальные абсорбирующие материалы отделяют углекислый газ от азота и кислорода. Затем материал нагревается для извлечения углекислого газа, а тепло от двигателя автомобиля используется для сжатия CO2 и превращения его в жидкость.

Система подходит для больших транспортных средств, так как для нее нужна капсула весом в 400 кг. Ученые планируют подготовить отдельную систему для легковых автомобилей, однако ее эффективность будет значительно меньше.

Пока систему представили лишь в виде концепции, и, по оценкам исследователей, для ее реализации потребуется несколько лет. Следующим шагом исследователей является разработка прототипа, который они проверят на практике.