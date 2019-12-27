Лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Новости экологии:Более 90% их среды обитания может исчезнуть в течение 50 лет из-за усиления эффектов глобального потепления.

Уже к 2070 году практически все места обитания мадагаскарских лемуров могут исчезнуть. Это случится, если не остановить глобальное потепление и вырубку лесов, предупредили американские экологи. Об исследовании ученых Университета Массачусетса говорится в статье, опубликованной в Nature Climate Change.

По меньшей мере два вида лемуров Мадагаскара могут пострадать из-за вырубки лесов.

По словам ученых, лемуры являются единственным средством распространения семян многочисленных редких растений, произрастающих в тропических лесах Мадагаскара. Их гибель приведет у уничтожению экосистем.

Varecia variegata и ее близкий родственник Varecia rubra уже занесены в Красный список Международного союза охраны природы из-за охоты на них, утраты мест обитания, а также фрагментации лесов и инвазивных видов.

Более 95% из 101 вида лемуров на Мадагаскаре в той или иной степени находятся под угрозой исчезновения, что делает их наиболее уязвимой группой позвоночных. На островную страну приходится 5% уникальных в мире видов растений и животных.

"Будучи одной из самых горячих точек биоразнообразия в мире, Мадагаскар испытывает все основные угрозы глобальных изменений", – подчеркивает один из авторов исследования Тони Лин Морелли.

До сих пор глобальное потепление оказывало меньшее воздействие, чем другие факторы исчезновения, хотя одного градуса Цельсия в течение последнего столетия было достаточно, чтобы подтолкнуть фауну и флору к более благоприятному климату.

Мадагаскар – одно из самых бедных государств в мире. У властей этой страны вряд ли хватит ресурсов, для того чтобы предпринять необходимые меры по борьбе с глобальным потеплением и сохранить исчезающие виды животных, заключили ученые.

Ранее ученые предупредили, что глобальное потепление может привести к появлению в Москве пауков-тарантулов и других членистоногих, обитающих в основном в южных регионах.