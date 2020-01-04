Интересные факты о животных, о которых даже не все зоологи знают

1 Вороны и голуби могут запоминать лица людей Голуби, во́роны и воро́ны могут узнавать людей и помнить лица. Также было замечено, что пернатые могут держать обиду и злобу на людей, которые проявляли агрессию по отношению к ним.

2 Коровы опаснее акул Каждый год коровы убивают больше людей, чем акулы. Так, согласно данным Центров по контролю за заболеваниями «WONDER», в Америке с 2001 по 2013 год коровы забрали жизнь у 60 человек, в то время как акулы убивали по человеку в год. Так что бойтесь коров!

3 Ягуары могут прокусить панцирь черепахи Среди млекопитающих ягуар занимает 3-е место по силе укуса (после льва и тигра). Его клыки настолько длинные, а челюсть такая мощная, что он легко перекусывает даже черепаховый панцирь или коровий череп.

4 Аксолотль может отрастить даже мозг Аксолотли — это разновидность саламандр, которые примечательны тем, что способны отрастить практически любую часть тела — ступни, ноги, руки, хвост, даже части сердца и мозга. Причем они не останавливаются на регенерации своих частей тела. Все виды органов, включая глаза, могут быть пересажены между аксолотлями без отторжения иммунной системой организма-реципиента. В 1968 году исследователи показали, что они могут даже пересадить голову одного аксолотля другому аксолотлю и тот будет нормально функционировать.

5 Жуки ориентируются по звездам Навозные жуки, живущие в Африке, во время перемещения по земле смотрят в небо и ориентируются по Млечному пути. Иногда они уходят на целые километры от своих нор, но затем всегда возвращаются домой. Интересно, что в закрытой комнате они передвигаются хаотично, иногда кругами.

6 Слоны опознают себя в зеркале Слоны могут опознавать себя в зеркальном отражении. Этот факт говорит о наличии самосознания, которое также было продемонстрировано у некоторых обезьян и дельфинов.

7 Скотч может удержать пасть аллигатора закрытой Мышцы челюсти аллигатора настолько мощные, что могут закрываться с силой ускоряющегося грузовика. Но, несмотря на очень высокую силу сжатия челюстей, мышцы, ответственные за открытие пасти, настолько слабы у этих рептилий, что их рот можно держать закрытыми лишь с помощью рук, клейкой ленты или даже резинки для денег.

8 Коровы могут быть лучшими друзьями Коровы могут устанавливать избирательные дружеские отношения с другими коровами из стада. При этом они испытывают значительно меньше стресса, когда проводят время со своими друзьями. Но если их разлучить и поместить в разные группы, то коровы могут начать испытывать сильный стресс. А потом спустя время они еще и утрачивают дружескую связь и не восстанавливают ее даже после воссоединения.

9 Чаще моргайте, смотря на кошку Моргая, вы показываете кошке, что не представляете для нее угрозы и что она может вам доверять. А еще лучше моргать медленно — это говорит о вашей любви. Все потому, что кошачьем мире закрытие глаз в присутствии другого хищника является высшим признаком доверия.

10 Паук готовит себе еду на раскаленном песке Симметричные улавливающие сети, покрывающие нору самки Seothyra. В пустыне Намиб и других частях Южной Африки обитают пауки рода Seothyra из семейства пауков-эрезидов. Они охотятся на муравьев, прячась в песке. Когда они чувствуют вибрации от передвижения потенциальной «еды», пауки хватают муравьев за лапку и прижимают своих жертв к раскаленному песку. Так они ждут, пока те не зажарятся заживо.

11 Жирафы общаются на инфразвуке Вы знали, что жирафы умеют блеять, мяукать, кашлять, мычать, реветь, фыркать, свистеть, хрюкать и храпеть? Но самое интересное, что они очень общительные животные. А «разговаривают» они друг с другом с помощью инфразвука, который не уловим для человеческого уха. Кстати, специалисты смогли расшифровать значения некоторых звуков. Например, когда самцы жирафов кашляют, они проявляют симпатию к приглянувшейся самке. А когда стонут или ворчат, так проявляют противостояние с другими самцами. Если самка шипит, то она ругает или исправляет молодых жирафов.

12 Почему птицы ходят в туалет где попало? У птиц нет сфинктеров. Ну, если быть точнее, некоторые мышцы вокруг их клоаки есть, но они практически неразвиты. То есть птицы не могут контролировать процесс испражнения, отходы их жизнедеятельности просто вытекают сами по себе, когда скапливается некоторая масса.

13 Окапи считались мифическими животными вплоть до ХХ века Окапи, которую часто называют полузеброй-полужирафом, ведет затворнический образ жизни в дикой природе. Поэтому эти животные не были известны западному миру до начала XX века и даже считались мифическими существами, такими как единороги или драконы.

14 Золотых рыбок нельзя держать в маленьких емкостях Золотых рыбок часто держат в маленьких аквариумах объемом менее 4 л. И пусть эти водные создания довольно выносливые, для комфортной жизни им требуется аквариум, вмещающий не менее 20 л воды. Дело в том, что рыбки производят огромное количество отходов, потому им нужна очень мощная система фильтрации. А самое главное, золотые рыбки могут вырастать до 25 см в длину и жить до 20+ лет. Просто мало кто об этом догадывается, так как эти хрупкие создания чаще всего умирают в молодом возрасте, не успев даже вырасти. И все из-за неправильно подобранного аквариума.

15 Медведь может обогнать лошадь Кажется удивительным, но косолапые мишки действительно способны обогнать скаковых лошадей. Правда, только на короткие расстояния, так как они совсем не выносливы.