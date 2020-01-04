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Все не так плохо: состояние воды в реках и озерах Китая за последние 15 лет улучшилось

Все не так плохо: состояние воды в реках и озерах Китая за последние 15 лет улучшилось
13:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Качество внутренних пресных водоемов в Китае значительно улучшилось с 2003 по 2017 год.

Исследователи из Института географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук проанализировали данные за 15 лет о качестве внутренних пресных водоемов в Китае, а также их реакцию на антропогенное загрязнение.

Ученые обнаружили, что с 2003 года среднегодовые концентрации двух важных параметров качества воды — химической потребности в кислороде и аммонийного азота — снизились на национальном уровне на 63% и 78%, соответственно.

На региональном уровне северные речные бассейны показали относительно быстрые темпы снижения обоих параметров, в то время как качество воды в большинстве южных речных бассейнов находилось на высоком уровне из-за отсутствия антропогенных факторов. При этом в стране существует достаточно сильная разница между экологией в северных и южных регионах.

Улучшение качества внутренних поверхностных вод по всей стране в основном связано с сокращением выбросов загрязняющих веществ в промышленном, сельском и городском жилищном секторе, отмечают ученые.

В Китае намерены "осуществить мечту человечества о безграничной чистой энергии"

При этом исследование качества воды проводила Китайская академия наук, а не независимые ученые и экологи. Поэтому в дальнейшем для подтверждения этих данных необходимо проводить новые исследования.

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Все по теме:

Китай, Вода, Экология, Качество воды.
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