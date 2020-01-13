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В Антарктиде могут появится новые виды животных и растений: причина

В Антарктиде могут появится новые виды животных и растений: причина
15:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:На север Антарктиды переселятся десятки видов животных, растений и птиц - от мидий, крабов и рачков до некоторых низкорослых трав, клещей и ногохвосток.

Если повышение глобальной температуры не удастся сдержать в пределах 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными значениями, на всей территории Земли произойдут серьезные изменения. Потепление растопит ледники, что приведет к повышению уровня моря и заселению районов, которые до сих пор считались непригодными для жизни.

Это произойдет и с самыми северными регионами Антарктиды — по прогнозам исследователей, в ближайшие годы и десятилетия на эту территорию, уже сейчас почти свободную ото льда, переселятся несколько десятков инвазивных видов.

Большая часть из них, говорится в исследовании, относится к морской беспозвоночной фауне, однако среди них есть сухопутные животные и растения, чье появление может радикально изменить облик самого южного континента Земли.

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"Климат Антарктического полуострова будет, скорее всего, все таким же суровым для того, чтобы его могли колонизировать грызуны. С другой стороны, крысы и мыши смогут выжить, если они будут жить в окрестностях исследовательских станций. Полярникам придется следить за появлением отходов жизнедеятельности грызунов" - Хелен Рой, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Антарктида, Изменения Климата.
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