В Антарктиде могут появится новые виды животных и растений: причина

Новости экологии:На север Антарктиды переселятся десятки видов животных, растений и птиц - от мидий, крабов и рачков до некоторых низкорослых трав, клещей и ногохвосток.

Если повышение глобальной температуры не удастся сдержать в пределах 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными значениями, на всей территории Земли произойдут серьезные изменения. Потепление растопит ледники, что приведет к повышению уровня моря и заселению районов, которые до сих пор считались непригодными для жизни.

Это произойдет и с самыми северными регионами Антарктиды — по прогнозам исследователей, в ближайшие годы и десятилетия на эту территорию, уже сейчас почти свободную ото льда, переселятся несколько десятков инвазивных видов.

Большая часть из них, говорится в исследовании, относится к морской беспозвоночной фауне, однако среди них есть сухопутные животные и растения, чье появление может радикально изменить облик самого южного континента Земли.

"Климат Антарктического полуострова будет, скорее всего, все таким же суровым для того, чтобы его могли колонизировать грызуны. С другой стороны, крысы и мыши смогут выжить, если они будут жить в окрестностях исследовательских станций. Полярникам придется следить за появлением отходов жизнедеятельности грызунов" - Хелен Рой, ведущий автор исследования.