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Очистка атмосферы от углерода: Microsoft борется за спасение экологии

Очистка атмосферы от углерода: Microsoft борется за спасение экологии
11:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии:Компания решила инвестировать миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода.

Техногигант Microsoft обещает к 2030 году стать полностью "углерод-отрицательной" компанией, пишет The Verge. На очистку атмосферы собираются потратить миллиард долларов.

"Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что технологии <…> могут принести больше вреда, чем пользы, - заявил генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла. - Мы должны начать компенсировать разрушительные последствия изменения климата".

Подробный план борьбы с выбросами углерода опубликован в блоге Microsoft. Вторая цель - к 2050 году удалить из атмосферы столько углерода, сколько с момента основания компании в 1975 году было выброшено напрямую либо за счет использования электроэнергии.

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"К 2030 году Microsoft будет иметь отрицательный углеродный выброс, а к 2050-му удалит из окружающей среды весь углерод, который компания выбросила либо напрямую, либо путем потребления электроэнергии с момента своего основания в 1975 году", - сообщается в блоге.

По словам представителей Microsoft, они профинансируют этот проект, повысив внутреннюю плату за выбросы углерода, использование электроэнергии и авиаперевозки, которую корпорация взимает со своих бизнес-групп с 2012 года. Президент компании Брэд Смит добавил, что эти планы "потребуют к 2030 году создать технологии, которых сегодня не существует", а уже к 2050-му центры обработки данных Microsoft, офисы, кампусы и другие объекты инфраструктуры будут использовать полностью возобновляемые источники энергии.

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Microsoft, Климат, Углерод, Выбросы углерода.
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