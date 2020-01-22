Ледники Пиренеев стремительно тают: к 2050 году они могут исчезнуть полностью

Новости экологии:Специалисты основывают свой прогноз на измерениях, которые проводились 18 лет подряд в группе 9 ледников, расположенных на французской стороне.

Ледники, расположенные в скалах Пиренейских гор, разделяющих Францию и Испанию, могут исчезнуть в ближайшие 30 лет из-за повышения глобальной температуры. Ученые из Французской региональной ассоциации изучения ледников оценивают, что к 2050 году пиренейским льдам грозит полное исчезновение, сообщает Phys.org.

Организация Объединенных Наций заявила, что прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, и предупредила, что постоянные выбросы парниковых газов, ускорят рост средних глобальных температур, что приведет к уменьшению ледяного покрова.

Всестороннее обследование и GPS-отслеживание ледников в Пиренеях указывают на те же последствия, которые уже отмечены на ледниках в Альпах и Гренландии: более теплая и сухая зима бесповоротно уничтожает запасы льда.

Общая площадь девяти ледников в настоящее время составляет 79 га по сравнению с 140 га, зафиксированными 17 лет назад. Это лишь малая часть из 450 га, которые лед занимал в середине 19 века, и темпы таяния ускоряются. С 2002 года пиренейские ледники теряют 3,6 га ежегодно, что равно 5 футбольным полям.

2019 год не стал исключением: нижняя граница большинства ледников отступила на 8,1 м прошлым летом по сравнению с 7,9 м, зарегистрированными в предыдущие годы.

Таяние ледников нарушает местные экосистемы и подвергает людей риску. Альпинисты потеряют свои вспомогательные пункты для восхождений к самым крутым вершинам, что усложнит их маршруты. А для путешественников на меньшей высоте отступление льда дестабилизирует ранее крепкие склоны, повышая риск падения камней и схода лавин.