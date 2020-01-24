Животные, которых люди бояться больше всего

1 Волки Есть много людей, которые боятся волков. Вой волка может вызвать страх даже у самого спокойного и рационального человека. Кроме того, они бегают вдвое быстрее, чем олимпийские чемпионы и могут сбить с ног хищника, который весит в пять раз больше их самих, что уже говорить о человеке. Несмотря на все эти устрашающие факты, угроза жизни человека, исходящая от волка, – это сказка. Нет ни одного задокументированного случая убийства диким волком человека, на самом деле, они боятся нас сильнее, чем мы их. При всем при этом, не стоит все же проверять эту теорию на практике.

2 Мыши Мыши – это еще одни существа, которые боятся людей больше, чем люди их. Однако, этот малыш, снующий по полу кухни, может заставить некоторых людей завизжать от страха. Несмотря на то, что они более-менее безвредные, тот факт, что самка мыши может каждые три недели давать жизнь около 11 мышатам, действительно заставляет визжать от страха. Мыши также могут нанести ущерб экономике, когда их количество зашкаливает, это приводит к ущербу в миллионы долларов. Довольно внушительно для грызуна такого маленького размера!

3 Пираньи Если вам когда-либо приходилось освежаться в бассейне реки Амазонки, возможно, вам своими глазами доводилось видеть эти «милых» играющих рыбок. Печально известные пираньи славятся особой репутацией, когда речь заходит о том, чтобы погрызть что-то, хотя нередко многие заблуждаются, говоря об этих рыбах. Да, действительно, эти хищницы могут в считанные минуты разделаться с тушей коровы, однако, следует подчеркнуть, что они, как правило, предпочитают питаться уже мертвыми животными, а на других рыб они переходят только в том случае, если полакомиться падалью им не удается. Однако, с их острейшими зубами, предназначенными для быстрого сметания всего на своем пути, все же лучше, оказавшись в Южной Америке, держаться от них подальше.

4 Медведи гризли Он может обогнать лучших олимпийских чемпионов по бегу, его рост более 10 футов и весит он больше, чем семеро взрослых мужчин. У него «стальная» челюсть, которая легко прокусывает кости, его сила настолько велика, что одним ударом лапы он может убить человека. Хотя атак гризли на человека зафиксировано ничтожно малое количество (туристы могут скорее погибнуть от упавшего на них дерева), этот зверь является ужасом леса.

5 Белые акулы Такую же репутацию, как пираньи сделали бассейну реки Амазонки, имеют все океаны мира из-за больших белых акул. Эта огромная рыба, 20 футами в длину, оснащена двумя тоннами мышц и зубов и обладает очень серьезным аппетитом. Несмотря на свои размеры, она двигается очень быстро и плавает в пять раз быстрее самых быстрых пловцов. Хотя многочисленные факты и фильмы, такие, как «Челюсти», могут заставить вас думать, что все акулы – это монстры, на самом деле, из 350 видов акул половина не вырастает более, чем на три фута, и, несмотря на шумиху в прессе, ежегодно во всем мире фиксируется не более 100 нападений акул на людей. Причем, многие из нападений происходят в результате того, что человеку из любопытства хочется проверить, кусается ли акула.

6 Летучьи мыши В фильмах ужасов летучим мышам уделяется гораздо больше внимания, чем любому другому животному. В результате, репутацию они себе заработали как кровососущие убийцы. Тем не менее, из более 1000 видов летучих мышей только 3 являются вампирами и действительно пьют кровь. Некоторые свойства, которые люди приписывают летучим мышам, на самом деле не имеют под собой никаких оснований. Наиболее активны летучие мыши в ночное время, остальную часть суток они проводят в своих пещерах, вися вверх ногами.

7 Пауки Не имеет значение, о каком именно виде паука идет речь, но большинство из них вызывают страх у многих людей. Этому страху даже есть название: арахнофобия. Некоторые арахнофобы настолько сильно боятся, что при одном только виде даже на фото восьми волосатых лапок и глаз паука у них начинается паника. Большинство пауков вряд ли когда-либо укусят человека, однако существуют пять видов, яд оторых настолько активен, что может убить.

8 Пчелы Стоит отметить, что только в США более двух миллионов человек страдают от сильнейшей аллергии на укусы пчел. Для некоторых особых «несчастливчиков» укус может оказаться смертельным, причем все произойдет менее, чем за пять минут. Страх усиливается, когда приближается целый рой пчел. Однако, никто не застрахован от их атаки, поэтому остается только надеяться, что столкнуться с ними не придется.

9 Змеи Если при виде змеи вы начинаете дрожать, вы не одиноки: более половины населения земного шара боится этих скользящих рептилий. Укусы только 10 процентов всех змей ядовиты, однако, к сожалению, около 30000 человек ежегодно погибают от их укусов. При этом, до конца не изучено насколько опасна та или иная змея. Есть, безусловно, и очевидные факты, такие как, к примеру, то, что взрослая королевская кобра обладает достаточным количеством яда для того, чтобы убить слона, единожды его укусив.