Канадский стартап работает над подробной картой выбросов метана в атмосферу

Новости экологии:Канадский стартап обещает выпустить карту метана в атмосфере Земли с высоким разрешением к концу года.

Стартап GHGSat, расположенный в Монреале, отслеживает операции по добыче нефти и газа, предупреждая владельцев компании о любых утечках с их объектов. Презентация карты должны состояться в ноябре на большой климатической конференции ООН.

Они сконцентрировались на этом веществе потому, что метан является мощным парниковым газом, который плохо влияет на окружающую среду. В дальнейшем стартап планирует сконцентрироваться на выбросах, которые связаны с использованием ископаемого топлива.

Первый спутник компании, запущенный в 2016 году, позволяет проводить точечные измерения метана в воздухе на расстоянии в 12 км. Эти устройства были спроектированы с помощью компьютерного зрения, которое фиксирует данные с разрешением 25 м. на пиксель.

Чтобы создать визуализацию, GHGSat собрала группу аналитиков для объединения данных с собственных спутников и другими общедоступными наборами данных. Они включают в себя измерения метана, собранные крупными космическими агентствами и с помощью наземных датчиков.

Карта будет представлена на нескольких конференциях, где лидеры более тридцати стран выскажут свои идеи по сокращению выбросов газов.