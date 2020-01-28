Готовятся к худшему: в Исландии ждут извержения вулкана

На полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии из-за вероятного накопления магмы может произойти извержение вулкана.
Исландское метеорологическое бюро заявило, что, хотя землетрясения не являются чем-то необычным в этом районе, "тот факт, что наряду с роем землетрясений происходит набухание, является причиной для более серьезного беспокойства и более тщательного мониторинга".
Набухание на 3-4 мм происходит в районе горы Торбьерн, недалеко от города Гриндавик. Скорее всего, оно является признаком накопления магмы на глубине всего нескольких километров. Метеорологическая служба усилила круглосуточный мониторинг района.
В течение почти недели серия землетрясений сотрясала область вокруг Гриндавика, недалеко от популярного геотермального курорта "Голубая лагуна". Магнитуда самого сильного землетрясения составила 3,7.
В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль на юге Исландии вызвало огромное облако дыма и пепла, в результате чего было отменено более 100 тыс. рейсов.