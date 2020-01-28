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Готовятся к худшему: в Исландии ждут извержения вулкана

Готовятся к худшему: в Исландии ждут извержения вулкана
14:33 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Цветовой авиационный код был повышен до "желтого" для региона, включая Международный аэропорт Кеблавик.

На полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии из-за вероятного накопления магмы может произойти извержение вулкана.

Исландское метеорологическое бюро заявило, что, хотя землетрясения не являются чем-то необычным в этом районе, "тот факт, что наряду с роем землетрясений происходит набухание, является причиной для более серьезного беспокойства и более тщательного мониторинга".

Набухание на 3-4 мм происходит в районе горы Торбьерн, недалеко от города Гриндавик. Скорее всего, оно является признаком накопления магмы на глубине всего нескольких километров. Метеорологическая служба усилила круглосуточный мониторинг района.

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В течение почти недели серия землетрясений сотрясала область вокруг Гриндавика, недалеко от популярного геотермального курорта "Голубая лагуна". Магнитуда самого сильного землетрясения составила 3,7.

В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль на юге Исландии вызвало огромное облако дыма и пепла, в результате чего было отменено более 100 тыс. рейсов.

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Экология, Извержение вулкана, Исландия, Вулканы.
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