Готовятся к худшему: в Исландии ждут извержения вулкана

Новости экологии:Цветовой авиационный код был повышен до "желтого" для региона, включая Международный аэропорт Кеблавик.

На полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии из-за вероятного накопления магмы может произойти извержение вулкана.

Исландское метеорологическое бюро заявило, что, хотя землетрясения не являются чем-то необычным в этом районе, "тот факт, что наряду с роем землетрясений происходит набухание, является причиной для более серьезного беспокойства и более тщательного мониторинга".

Набухание на 3-4 мм происходит в районе горы Торбьерн, недалеко от города Гриндавик. Скорее всего, оно является признаком накопления магмы на глубине всего нескольких километров. Метеорологическая служба усилила круглосуточный мониторинг района.

В течение почти недели серия землетрясений сотрясала область вокруг Гриндавика, недалеко от популярного геотермального курорта "Голубая лагуна". Магнитуда самого сильного землетрясения составила 3,7.

В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль на юге Исландии вызвало огромное облако дыма и пепла, в результате чего было отменено более 100 тыс. рейсов.