Известна причина глобального потепления

Новости экологии:Глобальное потепление — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, наблюдающееся на протяжении последних более чем ста лет.

Выброшенное в атмосферу количество углерода приведет к тому, что температура на земном шаре будет неизбежно подниматься, что повлечет за собой подъем уровня мирового океана, повышение его кислотности и усилению действия тепловых волн, рассказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО доктор наук Владимир Рябинин в кулуарах международной конференции "Арктические рубежи".

Главная тема конференции этого года - "Сила знаний", ученые, политики, представители бизнеса и общественных организаций из 35 стран обсуждают вызовы, которые угрожают нашей планете и то, каким образом наука может повлиять на решение этих проблем. Как обычно, одна из центральных проблем - потепление климата, которое на арктических территориях особенно заметно.

"Действительно, мы выкинули в атмосферу столько углерода, что потепление неизбежно. У нас нет технологий, чтобы выкачивать углерод из атмосферы и где-то его сохранять, уровень будет расти, и если удастся чудом вернуть состояние СО2 в атмосфере, то тогда будет еще какая-то память, но практически невозможно вернуть углерод из атмосферы", - рассказал ученый.

Он отметил, что несмотря на то, что Парижское соглашение по климату является важным и значимым для многих стран, оно мало на что влияет на практике: по данным ученых, в 2018 году выбросы углерода оказались максимальными за всю историю человеческой деятельности.

"Мы соглашаемся, но реально ничего не делаем, поэтому мы идем к миру, в котором будет повышение уровня мирового океана, повышению его кислотности, будут тепловые волны - они существуют и в океане, а они разрушают коралловые рифы, а в коралловых рифах мы наблюдаем примерно 30% видов, то есть они основу для жизни 30% видов уничтожают", - отметил Рябинин.

Он добавил, что ученые в рамках программы "Декада наук об океане для устойчивого развития" пытаются по всему миру создать основу для принятия правильных решений. Несколько лет назад вышел обширный доклад, в котором говорилось о том, что у населения земли истекает время для того, чтобы начать управлять океаном в устойчивом смысле.

"Это было тяжелое сообщение для всего мира. Оно было услышано, но на самом деле океан - главная экосистема на земле. Все еще можно вернуть, для этого необходимо поменять отношение. Для этого нужно наблюдать океан, делать оценки, принимать нормальные решения и управлять океаном так, как требует наука, для этого требуются политические решения", - считает ученый.