NASA обнаружила в Антарктиде огромное талое озеро

Новости экологии:Таяние льдов, в результате которого образовался водоем, можно считать чуть ли не крупнейшим за последние полвека.

В начала этого года спутниками NASA было совершено вызывающее тревогу открытие в районе антарктического ледяного шельфа Георга VI. Приборы зафиксировали наличие там гигантского талого озера.

Ученые в Университете Мэриленда и в космическом центре им. Годдарда утверждают, что таяние льдов, в результате которого образовался водоем, можно считать чуть ли не крупнейшим за последние полвека. Протяженность обширного участка, заполненного оттаявшей водой, равна 138 километрам.

Специалистам американского космического агентства еще предстоит установить, по каким причинам льды на шельфе тают с такой стремительностью. Прежде таяние обеспечивали сезонные теплые ветры, овевавшие поверхность шельфа массами теплого воздуха. Также действовал фактор плотной облачности, которая отражала длинноволновое излучение обратно в направлении льдов.

Гляциологи предостерегают, что подобные водоемы способны привести к дестабилизации всего шельфа, усилить воздействующее на их поверхность напряжение. Просачиваясь через каверны в льду, вода может разрушить шельф изнутри и привести его в движение.

Напоминаем, что шельф Георга VI занимает 450 километров в длину, а ширина его варьируется в пределах 20–70 километров на различных участках. Спутники NASA позволили собрать данные, согласно которым было вычислено: лед в Антарктиде тает со скоростью порядка 127 гигатонн ежегодно.