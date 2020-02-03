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К каким новым бедствиям приведет изменение климата?

К каким новым бедствиям приведет изменение климата?
10:33 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Влияние человека на землю в пределах обитания приматов будет только усугублять тяжелые условия.

Новое исследование из Университета Стерлинга показало, что южноамериканские обезьяны, лемуры и обезьян в настоящее время сталкиваются с " повышенным риском вымирания" из-за вызванного изменением климата повышения температуры и изменения среды обитания в течение следующих 30 лет.

"Основываясь на нашем анализе, ясно, что обезьяны, могут считаться очень уязвимыми к прогнозируемому повышению температуры, следовательно, столкнувшись с повышенным риском вымирания", - сказал руководитель исследования доктор Хоана Карвальо из факультета естественных наук Стирлинга.

Исследовательская группа изучила 426 видов южноамериканских приматов и их подверженность изменению климата и предсказала их риск вымирания к 2050 году.

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Они обнаружили, что 86% неотропических ареалов приматов будут подвергаться максимальному повышению температуры более чем на 3°C. и экстремальное потепление более чем на 4°C, вероятно, повлияет на 41% их ареалов, и многие из этих областей в настоящее время содержат наибольшее число видов приматов.

Как отмечают авторы, "срочные действия" необходимы для обеспечения безопасности и сохранения популяций приматов в Южной Америке и во всем мире.

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Экология, Животные, Климат, Обезьяны, Изменения Климата, Южноамериканские обезьяны.
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