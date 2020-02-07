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По мере таяния вечной мерзлоты в Арктике появляются провалы

По мере таяния вечной мерзлоты в Арктике появляются провалы
08:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:В результате этого процесса плавления углерод выделяется в атмосферу, и его количество превышает расчетные значения специалистов.

Вечная мерзлота - это слой почвы и горных пород, которые не оттаивают даже летом, но когда это происходит, это создает провалы, которые могут изменить ландшафты Арктики за несколько месяцев.

Когда лед начнет таять, скалы и другие отложения, которые были под ним, будут видны как болотистая эродированная земля, также известная как термокарст. Предыдущие исследования объясняют, как поверхность моделируется после вечной мерзлоты. Вечная мерзлота составляет 15% земной почвы.

Районы вечной мерзлоты находятся в полярном климате, где среднегодовая температура не превышает -1 ° C, а среднегодовое количество осадков составляет менее 1000 мм. районы вечной мерзлоты находятся в полярной зоне; высокогорные районы покрыты ледниками; в этих районах есть только разреженная тундровая растительность.

Выброс может затем ускорить глобальное потепление, и этот цикл известен как изменение климата. Мы все знаем, что замороженная вода имеет более значительный объем, чем жидкая вода, поэтому, когда вечная мерзлота начинает таять, она превращает замерзшую землю Арктики в затопленную землю, которая выглядит как "суп из брокколи"."

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"Это может произойти очень быстро, в результате чего относительно сухие и твердые экосистемы (такие как леса) превращаются в озера в течение нескольких месяцев или лет, и последствия могут распространяться на почву на глубину нескольких метров", - сказал Мерритт Турецкий, ведущий автор исследования.

Ученые считают, что этот процесс играет значительную роль в глобальном потеплении, и, возможно, это одна из многих причин, почему у нас больше нет четырех сезонов. Зима будет в марте, у нас не будет никакой весны. Глобальное потепление - это очень деликатная тема, которая затрагивает нас всех. Главная проблема заключается в том, что наша экосистема скоро исчезнет...

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Экология, Арктика, Вечная мерзлота, Мерзлота.
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