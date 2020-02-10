Супер-совы: невероятно красивые пернатые хищники (Фото)

Болотная сова. Обычно гнездится в низменных влажных местах, обыкновенно по окраинам болот.
Дрема.
Бородатая неясыть обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. Распространена от Кольского полуострова до гор Приморья.
Птенцы ушастой совы. Птицы часто селятся в пределах населённых пунктов, зачастую в хвойных парках, и окраинных рощах. Если их не тревожить, человека воспринимают спокойно.
Виргинский филин является самым крупным представителем сов в Новом Свете и вторым по счёту в мире в целом.
Портрет белой совы.
Хозяйка таскает на улицу сову для фотографирования, Киев, Украина.
Сова охотится на рыбу.
Две совы.
Малайский рыбный филин.
Хозяин ездит на мотоцикле со своей совой и собакой, Бразилия. Все довольны.
Русский соколиный центр (РСЦ) создан в 1995 г. при лаборатории охраны редких видов животных ФГУ ВНИИприрода.
Спящая сова, Мадагаскар.
Белая сова — активный хищник. Основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников.
Портрет совы.
Хищник.
Сова на винограднике в Бразилии.
Болотная сова охотится на полевок.
Птенец белой совы в тундре.
Жемчужный воробьиный сыч — маленькая птичка из семейства совиных.
Пещерная сова. Гнездится и отдыхает в норах.
Серьезный парень.
Обыкновенная сипуха — это наиболее распространённая в мире птица из рода сипух. Встречается практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. На территории России встречается лишь в Калининградской области.
Пустынная совка. Миниатюрная сова с маленькими перьевыми «ушками», практически незаметными, когда птица распушена.