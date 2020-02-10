Супер-совы: невероятно красивые пернатые хищники (Фото)

1 Болотная сова. Обычно гнездится в низменных влажных местах, обыкновенно по окраинам болот.

2 Дрема.

3 Бородатая неясыть обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. Распространена от Кольского полуострова до гор Приморья.

4 Птенцы ушастой совы. Птицы часто селятся в пределах населённых пунктов, зачастую в хвойных парках, и окраинных рощах. Если их не тревожить, человека воспринимают спокойно.

5 Виргинский филин является самым крупным представителем сов в Новом Свете и вторым по счёту в мире в целом.

6 Портрет белой совы.

7 Хозяйка таскает на улицу сову для фотографирования, Киев, Украина.

8 Сова охотится на рыбу.

9 Две совы.

10 Малайский рыбный филин.

11 Хозяин ездит на мотоцикле со своей совой и собакой, Бразилия. Все довольны.

12 Русский соколиный центр (РСЦ) создан в 1995 г. при лаборатории охраны редких видов животных ФГУ ВНИИприрода.

13 Спящая сова, Мадагаскар.

14 Белая сова — активный хищник. Основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников.

15 Портрет совы.

16 Хищник.

17 Сова на винограднике в Бразилии.

18 Болотная сова охотится на полевок.

19 Птенец белой совы в тундре.

20 Жемчужный воробьиный сыч — маленькая птичка из семейства совиных.

21 Пещерная сова. Гнездится и отдыхает в норах.

22 Серьезный парень.

23 Обыкновенная сипуха — это наиболее распространённая в мире птица из рода сипух. Встречается практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. На территории России встречается лишь в Калининградской области.