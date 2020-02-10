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Супер-совы: невероятно красивые пернатые хищники (Фото)

Смотрите фото (25)
Супер-совы: невероятно красивые пернатые хищники (Фото)
11:39 Сегодня Телеграф foto.temadnya.com Фото: foto.temadnya.com

Новости экологии:Они прекрасны. Их полет бесшумен, когти остры, а голова вертится на 270 градусов.

  • 1

    Болотная сова. Обычно гнездится в низменных влажных местах, обыкновенно по окраинам болот.

  • 2

    Дрема.

  • 3

    Бородатая неясыть обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. Распространена от Кольского полуострова до гор Приморья.

  • 4

     

    Птенцы ушастой совы. Птицы часто селятся в пределах населённых пунктов, зачастую в хвойных парках, и окраинных рощах. Если их не тревожить, человека воспринимают спокойно.

  • 5

    Виргинский филин является самым крупным представителем сов в Новом Свете и вторым по счёту в мире в целом.

  • 6

    Портрет белой совы.

  • 7

    Хозяйка таскает на улицу сову для фотографирования, Киев, Украина.

  • 8

    Сова охотится на рыбу.

  • 9

    Две совы.

  • 10

    Малайский рыбный филин.

  • 11

    Хозяин ездит на мотоцикле со своей совой и собакой, Бразилия. Все довольны.

  • 12

    Русский соколиный центр (РСЦ) создан в 1995 г. при лаборатории охраны редких видов животных ФГУ ВНИИприрода.

  • 13

    Спящая сова, Мадагаскар.

  • 14

    Белая сова — активный хищник. Основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников.

  • 15

    Портрет совы.

  • 16

    Хищник.

  • 17

    Сова на винограднике в Бразилии.

  • 18

    Болотная сова охотится на полевок.

  • 19

    Птенец белой совы в тундре.

  • 20

    Жемчужный воробьиный сыч — маленькая птичка из семейства совиных.

  • 21

    Пещерная сова. Гнездится и отдыхает в норах.

  • 22

    Серьезный парень.

  • 23

    Обыкновенная сипуха — это наиболее распространённая в мире птица из рода сипух. Встречается практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. На территории России встречается лишь в Калининградской области.

  • 24

    Пустынная совка. Миниатюрная сова с маленькими перьевыми «ушками», практически незаметными, когда птица распушена.

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Экология, Животные, Совы, Хищники, Красивые хищники, Пернатые хищники.
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