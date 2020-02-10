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Массовое вымирание насекомых: как предотвратить проблему

Массовое вымирание насекомых: как предотвратить проблему
17:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Международная группа исследователей из 30 стран предложила меры по предотвращению глобального исчезновения насекомых.

По подсчетам ООН, к 2050 году на Земле вымрет почти 1 млн видов животных, в том числе огромное количество насекомых. Уже сейчас 75% суши, 40% океана и 50% речных вод "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека".

В основном это связано с выбросами парниковых газов. По данным организации, с 1980 года уровень антропогенных выбросов увеличился в два раза — это привело к повышению средней температуры на Земле минимум на 0,7 °С.

"Вымирание насекомых приводит к тому, что мы теряем не только еще одну сложную загадку, которая представляет собой наш живой мир, но и биомассу, необходимую, например, для питания других животных, уникальные гены и вещества, которые однажды могут способствовать излечению болезней" - Педро Кардосо, ведущий автор исследования.

Среди шагов по предотвращению глобального вымирания насекомых исследователи предлагают отказаться от использования пестицидов в сельском хозяйстве, высаживать аборигенные растения, привычные для насекомых в определенных районах, отказаться от частого скашивания травы, а также не рубить сухие деревья и пни.

Популяция жуков-светлячков постепенно сокращается - экологи

Кроме того, исследователи считают необходимым уменьшить углеродный след, который негативно влияет на насекомых также, как и на другие виды, а также не ввозить новые виды животных и растений в регионы, где их никогда не было.

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Экология, Насекомые, Вымирание, Массовое вымирание.
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