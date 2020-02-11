Скачать
Вторник, 11.02.2020
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
Месси может стать одноклубником Роналдо
Месси может стать одноклубником Роналдо
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год

Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
16:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. человек в год только в 400 крупнейших городах по всему миру.

Ежегодно из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами умирают более 7 млн человек. Эксперты ВОЗ считают, что реальное количество смертей намного выше, однако ученые не знают, как правильно высчитывать этот показатель.

В число загрязнителей атмосферы входит и озон, который при попадании в нижние слои атмосферы становится генератором различных токсичных аэрозолей. В них содержатся соединения серной и азотной кислоты.

Результаты наших замеров показывают, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ. Более того, уменьшение доли этого газа в атмосфере до еще более низких значений улучшило бы ситуацию и в тех городах, где эти предписания исполняются, что дополнительно снизило бы число смертей, связанных с загрязнением атмосферы - эксперты ВОЗ.

Международный коллектив ученых под руководством Антонио Гаспаррини, профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины, оценил то, как сильно избыток озона влияет на здоровье жителей 400 крупнейших городов мира из 20 стран Европы, Америки и Восточной Азии.

Выбросы углекислого газа впервые перестали расти

В рамках исследования ученые проанализировали данные по уровню загрязнения воздуха, полученные с местных метеорологических станций в период с 1985 по 2015 годы. В общей сложности за это время в этих городах умерли 45 млн человек, однако большая часть смертей них не связана с озоновым загрязнением. При этом, как показали расчеты, повышение концентрации этого газа на 10 мкг/м3 повышало шанс преждевременной гибели жителей этих мегаполисов на 0,18%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Воздух, Озоновый слой, Загрязнение воздуха, Озон, озоновое загрязнение воздуха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
04 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
05 Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
&quot;Большое строительство&quot;: чем займется &quot;Укравтодор&quot; весной
Чем займется "Укравтодор" весной
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь