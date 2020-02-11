Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год

Новости экологии:Озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. человек в год только в 400 крупнейших городах по всему миру.

Ежегодно из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами умирают более 7 млн человек. Эксперты ВОЗ считают, что реальное количество смертей намного выше, однако ученые не знают, как правильно высчитывать этот показатель.

В число загрязнителей атмосферы входит и озон, который при попадании в нижние слои атмосферы становится генератором различных токсичных аэрозолей. В них содержатся соединения серной и азотной кислоты.

Результаты наших замеров показывают, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ. Более того, уменьшение доли этого газа в атмосфере до еще более низких значений улучшило бы ситуацию и в тех городах, где эти предписания исполняются, что дополнительно снизило бы число смертей, связанных с загрязнением атмосферы - эксперты ВОЗ.

Международный коллектив ученых под руководством Антонио Гаспаррини, профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины, оценил то, как сильно избыток озона влияет на здоровье жителей 400 крупнейших городов мира из 20 стран Европы, Америки и Восточной Азии.

В рамках исследования ученые проанализировали данные по уровню загрязнения воздуха, полученные с местных метеорологических станций в период с 1985 по 2015 годы. В общей сложности за это время в этих городах умерли 45 млн человек, однако большая часть смертей них не связана с озоновым загрязнением. При этом, как показали расчеты, повышение концентрации этого газа на 10 мкг/м3 повышало шанс преждевременной гибели жителей этих мегаполисов на 0,18%.