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Белые медведи теряют вес из-за таяния арктических льдов

Белые медведи теряют вес из-за таяния арктических льдов
17:28 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Из-за таяния ледников Арктики полярные медведи стали больше времени проводить на суше и меньше охотится на тюленей.

Белые медведи худеют из-за таяния морского льда в Арктике.

К такому выводу пришли исследователи из Полярного научного центра, исследование млекопитающих в Баффиновой бухте которых опубликовано в журнале Ecological Applications.

Миграция белых медведей обычно тесно связана с появлением и отступлением морского льда. Ранней осенью, когда ледяной покров минимален, млекопитающие перемещаются на остров Баффина и остаются на суше до наступления зимы, которая вновь позволяет им выйти на морской лед в поисках пищи.

Когда залив Баффина покрыт льдом, медведи используют твердую поверхность в качестве платформы для охоты на тюленей, для путешествий и даже для создания берлог из снега для своих детенышей.

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Как сообщается, исследователи собрали данные со спутниковых меток с 1990 по 2019 годы и пришли к выводу, что белые медведи проводили на суше в среднем на 30 дней больше по сравнению с 1990-ми годами. Среднее значение в 1990-х годах составляло 60 дней, которые приходятся на период между концом августа и серединой октября, по сравнению с 90 днями, проведенными на суше в 2000-х годах.

Эти изменения связаны с тем, что из-за глобальных изменений климата морской лед в заливе Баффина тает раньше и образовывается позже.

"Когда медведи находятся на суше, они не охотятся на тюленей, полагаются на жировые запасы. У них есть возможность поститься в течение длительных периодов, но со временем они становятся все более худыми", - заявил Кристин Лэйдр, ведущий автор исследования.

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Арктика, Животные, Ледники, Медведи, Белые медведи.
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