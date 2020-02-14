В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

Новости экологии:В Антарктиде температура поднялась до 20° тепла.

Ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде - впервые за все время наблюдений воздух прогрелся до 20°C.

Об этом информирует The Guardian.

"В Антарктиде впервые зафиксировали температуру свыше +20°С. Это вызывает беспокойство относительно нестабильности климата в самом крупном природном хранилище льда в мире", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Всемирная метеорологическая организация пока не подтвердила рекорд.

Ученые указывают, что зафиксировали потепление на всех 23 участках в Антарктиде, где ведутся наблюдения.

Напоминаем, 6 февраля в Антарктиде зафиксировали самый теплый день за всю историю наблюдений. Термометр аргентинской исследовательской станции Эсперанса показал +18,3°C, что выше предыдущего рекорда 2015 года на 0,8°C.