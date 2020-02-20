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Четверг, 20.02.2020
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Все раньше и раньше: весенняя миграция птиц изменилась из-за климата
Все раньше и раньше: весенняя миграция птиц изменилась из-за климата

Все раньше и раньше: весенняя миграция птиц изменилась из-за климата

Все раньше и раньше: весенняя миграция птиц изменилась из-за климата
18:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Анализ данных о миграции пернатых, собранных за последние 50 лет, показал, что весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше.

Сдвиги временных отрезков миграции на небольшие расстояния чаще всего занимают от полутора до двух дней в десятилетие в Европе и Северной Америке. Но если птицы улетают на дальние расстояния — в тропики, то их миграция изменяется на 0,6–1,2 дня за десятилетие.

В работе под названием The Auk: Ornithological Advances исследователи изучили изменения в начале весенней миграции черно-синих камышовок на основе данных, собранных за последние 50 лет. Обычно представители этого вида каждую весну прилетают из Канада на восток США или в Центральную Америку, а к зиме возвращаются обратно.

Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние. При этом первые птицы появлялись на опорных точках миграции на день раньше с каждым следующим десятилетием.

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"Мы выбрали черно-синих камышовок, потому что определить их возраст и пол довольно просто, а это означает, что данные, которые мы можем собрать об этом виде, достаточно точны. Ранняя миграция означает, что в целом сезон становится длиннее, но это также может означать, что сезон размножения смещается, заканчиваясь раньше для одних особей и позже — для других" - Кристен Ковино, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Миграция, Глобальное потепление, Климат, Изменение климата, Миграция птиц, Весенняя миграция.
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