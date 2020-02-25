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Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных
Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных

Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных

Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных
17:08 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Вымирающие из-за изменений климата животные играют незаменимую роль в экосистемах.

По подсчетам ООН, к 2050 году на Земле вымрет почти 1 млн видов животных, в том числе огромное количество насекомых. Уже сейчас 75% суши, 40% океана и 50% речных вод "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека".

В основном это связано с выбросами парниковых газов. По данным организации, с 1980 года уровень антропогенных выбросов увеличился в два раза — это привело к повышению средней температуры на Земле минимум на 0,7 °С.

Исследователи рассчитали особенности влияния на экосистемы всех живых птиц и млекопитающих на основе шести признаков — массы тела, размера помета, разницы между поколениями, ширины среды обитания, типа диеты и разнообразия рациона. Это позволило им идентифицировать наиболее отличные от других виды и объединить эти данные с информацией из Красной книги видов, которым угрожает вымирание.

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Работа показала, что млекопитающие, такие как азиатский слон и суматранский носорог, и птицы, такие как дрофа, амстердамский альбатрос и сомалийский страус, находятся под угрозой и сильно отличаются друг от друга с экологической точки зрения. Таким образом, исчезновение этих видов может привести к утрате уникальных экологических ролей.

 

Эти роли весьма разнообразны: травоядные животные, например, слоны и бегемоты, могут влиять на структуру растительности и круговорот питательных веществ, а хищники — орлан-белохвост, леопард, серый волк и пума — могут предотвращать чрезмерный выпас скота, повышать продуктивность и ограничивать распространение болезней.

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Экология, Животные, Климат, Вымирание, Изменения Климата.
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