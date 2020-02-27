Подборка интересных фактов о хамелеонах

1 Хотя хамелеонов можно встретить во многих частях света, обладающих тёплым климатом, почти половина из двухсот известных видов обитает на Мадагаскаре. Большинство хамелеонов откладывает яйца, но некоторые производят на свет малышей в мягких полупрозрачных оболочках, напоминающих кокон.

2 Слово «хамелеон» произошло от греческого «chamaeleón», что буквально означает «наземный лев».

3 Хамелеон Парсона — самый крупный из известных видов. Взрослые особи достигают 70 см в длину.

4 Самым маленьким в мире является листовой хамелеон, достигающий в длину около 1,6 см и легко умещающийся на спичечной головке. Это одно из самых маленьких известных позвоночных.

5 У хамелеона отличное зрение с 360-градусным углом обзора, он может смотреть в двух направлениях одновременно.

6 Язык хамелеонов также весьма примечателен. Он почти вдвое превышает длину тела животного и способен молниеносно выстреливать в сторону добычи.

7 Чаще всего хамелеоны питаются насекомыми, но некоторые крупные виды не прочь съесть ящерицу или даже птицу.

8 Хамелеоны — одиночки. Большую часть времени самка не нуждается в присутствии самца. Самец приближается для спаривания в те редкие моменты, когда самка допускает прикосновения.

9 Хамелеоны не заботятся о потомстве и молодняк предоставлен сам себе сразу после рождения.

10 Подобно змеям, хамелеоны не имеют внешнего и среднего уха, так что у них нет ни ушных раковин, ни барабанных перепонок. Однако они не глухие. Они могут слышать звуки частотой от 200 до 600 Гц.

11 Вопреки расхожему мнению, хамелеон меняет цвет не ради камуфляжа, а для контроля температуры тела и общения с другими особями. Таким образом он выражает свои эмоции.

12 Голова вуалевого хамелеона, обитающего в засушливых гористых регионах Йемена и Саудовской Аравии, украшена высоким развитым гребнем. Гребень этот служит животному для сбора воды – капли влаги скатываются по его бороздкам прямо хамелеону в рот.

13 В дикой природе срок жизни хамелеона обычно составляет 2-3 года, а в неволе может достичь 10 лет.

14 Язык хамелеона выстреливает с необычайной скоростью, достигая добычу за 0,07 секунды.

15 К сожалению, способность к мимикрии не спасает хамелеонов от вырубки лесов, являющихся их основным местом обитания. В настоящее время около 9 видов находится на грани исчезновения, и ещё 37 видам грозит опасность.

16 В отличие от многих других ящериц, хамелеоны не умеют отбрасывать и заново выращивать хвост.

17 Кроме видимого спектра, хамелеоны видят и в ультрафиолете. Попав под ультрафиолетовые лучи, они демонстрируют возрастание активности и общительности.

18 Инкубационный период яиц хамелеона обычно длится несколько месяцев, однако яйцам хамелеона Парсона необходимо целых два года.