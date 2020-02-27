Скачать
Четверг, 27.02.2020
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили на атаку
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Подборка интересных фактов о хамелеонах

Смотрите фото (20)
Подборка интересных фактов о хамелеонах
03:17 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Вне сомнения, хамелеоны – одни из самых интересных представителей животного мира.

  • 1

    Хотя хамелеонов можно встретить во многих частях света, обладающих тёплым климатом, почти половина из двухсот известных видов обитает на Мадагаскаре.

    Большинство хамелеонов откладывает яйца, но некоторые производят на свет малышей в мягких полупрозрачных оболочках, напоминающих кокон.

  • 2

    Слово «хамелеон» произошло от греческого «chamaeleón», что буквально означает «наземный лев».

  • 3

    Хамелеон Парсона — самый крупный из известных видов. Взрослые особи достигают 70 см в длину.

  • 4

    Самым маленьким в мире является листовой хамелеон, достигающий в длину около 1,6 см и легко умещающийся на спичечной головке. Это одно из самых маленьких известных позвоночных.

  • 5

    У хамелеона отличное зрение с 360-градусным углом обзора, он может смотреть в двух направлениях одновременно.

  • 6

    Язык хамелеонов также весьма примечателен. Он почти вдвое превышает длину тела животного и способен молниеносно выстреливать в сторону добычи.

  • 7

    Чаще всего хамелеоны питаются насекомыми, но некоторые крупные виды не прочь съесть ящерицу или даже птицу.

  • 8

    Хамелеоны — одиночки. Большую часть времени самка не нуждается в присутствии самца. Самец приближается для спаривания в те редкие моменты, когда самка допускает прикосновения.

  • 9

    Хамелеоны не заботятся о потомстве и молодняк предоставлен сам себе сразу после рождения.

  • 10

    Подобно змеям, хамелеоны не имеют внешнего и среднего уха, так что у них нет ни ушных раковин, ни барабанных перепонок. Однако они не глухие. Они могут слышать звуки частотой от 200 до 600 Гц.

  • 11

    Вопреки расхожему мнению, хамелеон меняет цвет не ради камуфляжа, а для контроля температуры тела и общения с другими особями. Таким образом он выражает свои эмоции.

  • 12

    Голова вуалевого хамелеона, обитающего в засушливых гористых регионах Йемена и Саудовской Аравии, украшена высоким развитым гребнем. Гребень этот служит животному для сбора воды – капли влаги скатываются по его бороздкам прямо хамелеону в рот.

  • 13

    В дикой природе срок жизни хамелеона обычно составляет 2-3 года, а в неволе может достичь 10 лет.

  • 14

    Язык хамелеона выстреливает с необычайной скоростью, достигая добычу за 0,07 секунды.

  • 15

    К сожалению, способность к мимикрии не спасает хамелеонов от вырубки лесов, являющихся их основным местом обитания. В настоящее время около 9 видов находится на грани исчезновения, и ещё 37 видам грозит опасность.

  • 16

    В отличие от многих других ящериц, хамелеоны не умеют отбрасывать и заново выращивать хвост.

  • 17

    Кроме видимого спектра, хамелеоны видят и в ультрафиолете. Попав под ультрафиолетовые лучи, они демонстрируют возрастание активности и общительности.

  • 18

    Инкубационный период яиц хамелеона обычно длится несколько месяцев, однако яйцам хамелеона Парсона необходимо целых два года.

  • 19

    Хамелеоны отличаются странноватой походкой – во время ходьбы они покачиваются из стороны в сторону. Некоторые исследователи полагают, что таким образом они имитируют колыхание листьев на ветру, но эта теория пока не получила научного подкрепления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Экология, Животные, Хамелеон, Мир животных, Факты о хамелеонах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
05 "Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь