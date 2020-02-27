Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли (Видео)

Значительная часть современной вечной мерзлоты унаследована от последнего ледникового периода - и сейчас она медленно тает. Специалисты климатической программы Европейского космического агентства показали видео, как менялись границы распространения вечной мерзлоты в северном полушарии Земли с 2003 по 2017 год. Ролик размещен в YouTube-канале ESA. В большинстве регионов Земли температура вечной мерзлоты возросла с начала 1980-х годов. Ожидается, что к 2100 году температура в Арктике вырастет на 2-7,5°C. Считается, что таяние вечной мерзлоты может усугубить глобальное потепление, так как при этом освобождается связанный в земной коре метан и другие парниковые газы: к 2100-му их может улетучиться 850–1400 млрд тонн. Для сравнения: антропогенная эмиссия всех парниковых газов в 2010-м составила ~48 млрд т эквивалента CO2.