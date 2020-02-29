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Глубоководное ракообразное назвали в честь группы Metallica: музыканты в восторге

Глубоководное ракообразное назвали в честь группы Metallica: музыканты в восторге
17:38 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости экологии:Новый вид ракообразных имеет небольшой размер и внешне похож на червя.

Сотрудники Научно-исследовательского института Сенкенберга и Гентского университета обнаружили новый вид ракообразных, обитающих на глубинах от четырех до пяти тысяч метров.

Он получил название Macrostylis metallicola. Статья об открытии опубликована в журнале PeerJ. "Постоянно растущий спрос на металлы обусловлен ростом численности населения, урбанизацией и увеличением использования экологически чистых технологий. Все это ведет к разведке и эксплуатации ресурсов даже в труднодоступных частях Земли, таких как морские глубины, - говорит один из авторов работы Торбен Рил. - Очень немногие люди знают, что в обширных и в значительной степени неисследованных глубинах океанов обитают причудливые и неизвестные существа, очень похожие на обнаруженное нами ракообразное. Эти виды являются частью земной системы, от которой мы все зависим. Большие глубины играют определенную роль в этой системе, так как связаны с климатом и пищевыми сетями океанов. Даже если мы не сможем остановить добычу полезных ископаемых, мы должны обеспечить сохранение биоразнообразия в этих экосистемах".

Обнаруженное червеобразное существо Macrostylis metallicola обитает в зоне Кларион Клиппертон, расположенной между Гавайями и Мексикой. Это ракообразное адаптировано к глубинам от 4132 до 5055 метров, где давление более чем в 400 раз превышает атмосферное. Этот организм с бесцветным телом обитает в абсолютной темноте, из-за чего не имеет глаз.

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Экосистема, где обитает "металлист", состоит из марганцевых конкреций - скоплений металлов возрастом в несколько миллионов лет. Их размер может варьироваться от очень маленького до диаметра апельсина. Конкреции содержат ценные химические элементы, такие как кобальт, медь, марганец, никель и редкоземельные металлы.

По словам ученых, из-за богатства ресурсов в этой части глубокого морского дна может быть скоро организована добыча полезных ископаемых, необходимых для удовлетворения растущего спроса на сырье. Назвав новый вид в честь Metallica, ученые намерены достичь сразу двух целей: увековечить любимую группу и повысить экологическую осведомленность людей об угрозе морским обитателям, находящимся в зоне потенциальной добычи полезных ископаемых.

Музыканты Metallica поблагодарили ученых.

 
 
 
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We’ve played on all seven continents, made it into the Rock & Roll Hall of Fame and now… we’re a crustacean! Senckenberg researcher Dr. Torben Riehl and Dr. Bart De Smet of Ghent University in Belgium have discovered a new crustacean species in the depths of the northern Pacifica Ocean and decided to name it after some rock band… Welcome to our world Macrostylis metallicola! First of all, stellar name Dr. Riehl. Second, what an honor! Not only did Dr. Riehn name his discovery after a band as he has been a fan since childhood, The Thing That Should Not Be has a few things in common with us. The worm-like creature dwells in complete darkness, has no eyes, and is colorless. Talk about Blackened! It also lives amongst metallic nodules containing cobalt, copper, manganese, nickel, and rare-earth elements. So it basically lives in a rock stadium? Now that’s one metal crustacean! You just never know what you’ll find lurking beneath the sea. Art by @anyfranksz

Публикация от Metallica (@metallica)

"Мы выступали на всех семи континентах, попали в зал и музей славы рок-н-ролла, а теперь мы... ракообразные" - говорится в заявлении группы.

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Рак, Metallica, ракообразное, Macrostylis metallicola.
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