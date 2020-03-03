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В Атлантике стремительно исчезает снег

В Атлантике стремительно исчезает снег
10:00 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Антарктический остров потерял за прошедшую неделю 20% снега.

Из-за волны тепла на антарктическом о. Игл растаяла почти пятая часть всего снежного и ледяного покрова. В 4–13 числах февраля потери составили 20 %.

Американское национальное космическое агентство выпустило пресс-релиз, в котором температура в Антарктиде в обозначенный период признана самой высокой из когда-либо зарегистрированных в истории наблюдений.

Остров Игл потерял порядка 10 сантиметров (20 %) накопленного за сезон снега.

Все из-за таяния ледников: в Антарктиде обнаружили новый остров

Ученые обеспокоены учащением масштабных потерь ледяных и снежных покровов не только в Антарктиде, но и на территориях Аляски и Гренландии.

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Глобальное потепление, Снег, Атлантика, Атлантический остров.
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