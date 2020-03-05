Люди не при чем? Что оказывает большое влияние на морскую жизнь

Новости экологии:Масштабное исследование выявило, что наибольшее воздействие на морскую жизнь вызвано волнами и приливами, а не деятельностью человека.

Сочетая данные о видах, воздействии человека и характере волн и приливов, исследование, проведенное командой университета Суонси, дает наиболее полную картину факторов, влияющих на изменения в заливе на сегодняшний день.

В Суонси-Бэй, где расположены два городских центра в Суонси и Порт-Тальботе, проживает около 290 000 человек. Это промышленный центр, в том числе там есть большой металлургический завод и два порта. Город имеет второй по величине приливный диапазон в мире, так как атлантические приливы направляются в сужающийся Бристольский канал, а затем распространяются по мелкой бухте.

Для ученых, изучающих, что происходит с окружающей средой, очень урбанизированные прибрежные районы, такие как Суонси Бэй, представляют проблему. Существует так много различных природных и человеческих воздействий на окружающую среду, что может быть трудно понять, кто виноват в изменении среды, или выработать наиболее важные решения для сохранения экологии.

Команда университета Суонси, в состав которой входили биологи и инженеры, собрала данные о видах флоры и фауны, воздействии человека и моделях волн и приливов и включила их в статистическую модель.Они смогли оценить значимость различных факторов.

Оказалось, что:

Волны и приливы оказали большее влияние на залив, чем деятельность человека.

Волны и приливы поставляли для исследования более половины всех наблюдавшихся видов.

Разные виды были затронуты разными факторами и в разной степени. Например, выбросы грунта от земснаряда оказали наибольшее влияние на рыбу, тогда как сброс отходов в сточные воды не повлиял на морскую жизнь.

Исследователи использовали комбинацию компьютерных моделей и данных эмпирического поля: исследовали волновое окружение и приливные течения и измерили различные природные и человеческие факторы, а также изучили широкий спектр видов.

"Это может быть сюрпризом, учитывая, что это высоко урбанизированный район, но наибольшее влияние на экологию залива Суонси оказывают волны и приливы. Наши исследования показывают, что эти природные факторы формируют морскую жизнь в большей степени, чем деятельность человека, такие как сброс сточных вод и выбрасывание дноуглубительных материалов" - Доктор Каллоувей — один из авторов исследования.

Часто суждение об экологическом качестве и воздействии на окружающую среду основывается на подмножестве прибрежной фауны, например, на биоразнообразии мелких животных, обитающих в донных отложениях. Напротив, это исследование также включало фауну, живущую на морском дне, обнаруживая значительные отличия между различными группами.

Высокая корреляция между гидродинамическими моделями этого исследования и каждым из обследованных сообществ фауны подтвердила, что качественные трехмерные модели окружающей среды могут быть полезными инструментами для понимания распределения морской жизни. Они являются важными инструментами для поддержки управления экосистемами, особенно в районах со сложными, сильно изменчивыми гидродинамическими структурами.