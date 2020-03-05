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Евросовет принял резолюцию о борьбе с загрязнением воздуха

Евросовет принял резолюцию о борьбе с загрязнением воздуха
23:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости экологии:На саммите в Брюсселе приняли резолюцию о борьбе за чистый воздух.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе приняли отдельную резолюцию, которая определяет политические директивы по обеспечению чистоты воздуха и борьбы с его загрязнением.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Хотя количество людей, страдающих от загрязнения воздуха, существенно уменьшилось с 2008 года, этот фактор остается наиболее распространенной причиной возникновения проблем со здоровьем у жителей ЕС. По оценке, оно (загрязнение воздуха - ред.) становится причиной преждевременной смерти около 400 тысяч человек ежегодно, при этом жители урбанистических регионов подвергаются особенно высокому риску. Такое явление негативно влияет на всю экосистему", - говорится в документе.

Совет ЕС подчеркнул, что установленные ранее стандарты качества воздуха, которые определяли предельные нормы загрязнения, доказали свою эффективность. В то же время возможности для улучшения этой системы не исчерпаны. Европейский совет приветствовал инициативу Еврокомиссии по совершенствованию этой правовой среды, предусматривающей пересмотр предельных норм вредных примесей в воздухе, а также регуляторные меры по предотвращению его загрязнения.

"Европейский совет подчеркнул необходимость баланса между политикой относительно чистого воздуха и другими политическими направлениями. Это означает, что цели по качеству воздуха должны быть в полной мере отражены в законодательстве ЕС относительно источников выбросов, а также в новых инициативах в рамках Зеленого соглашения, включая "умную" мобильность, "умную" секторальную интеграцию, возобновляемую энергетику, реновацию зданий и системы бытового отопления, изменения в сельском хозяйстве и в промышленности", - подчеркивается в резолюции.

Лидеры ЕС приветствовали намерение Еврокомиссии способствовать развитию мобильности с "нулевыми" выбросами и предложение ввести более жесткие стандарты по выбросам для дизельных и бензиновых автомобилей, а также уменьшение загрязнения атмосферы в секторах морского и воздушного транспорта.

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Брюссель, Резолюция, Загрязнение воздуха, Евросовет.
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