Природа полна тайн и причуд: ТОП 10 удивительных странностей природы (Фото)

1 Горячий жук Странный факт: жук-бомбардир во время защиты "стреляет" кипящей жидкостью. Невероятно сложный по строению жук-бомбардир обладает удивительной и уникальной способностью: при потенциальной угрозе он стреляет с невероятной скоростью кипящей химической жидкостью, которая аккумулируется в его животе. Жидкость – это сочетание перекиси водорода и гидрохинона, которые соединяются в животе паука и образуют химическую реакцию. Жидкость фатальная для мелких насекомых, а ее контакт с человеком может быть очень болезненным.

2 Пошатывающиеся листья Странный факт: растение десмодиум способно быстро "двигать" листьями даже в отсутствии ветра. Десмодиум – это тропическое растение, произрастающее в Азии, которое обладает уникальной способностью трясти своими листьями (они быстро вращаются вокруг своей оси, "подпрыгивая" вверх и вниз). Существует несколько других растений с подобными "навыками" (такие как, к примеру, ловушка Венеры), но это растение самое причудливое и наименее известное. Следует отметить, что когда говорится "быстро" по отношению к растениям, это не очень быстро, но, безусловно, видимое невооруженным взглядом.

3 Опасный орех Странный факт: мускатный орех является ядовитым. Мускатный орех – это галлюциногенный "препарат", который регулярно используется для ароматизации заварного крема для пирогов и кексов, а также для приготовления многих других вкусных блюд. Но он также является ядом, который может убить вас, если вы подвержены воздействию побочных эффектов в результате употребления лекарственных препаратов. Попадание 2 граммов мускатного ореха в организм вызовет у вас побочные эффекты, которые возможны при употреблении амфетаминов, а именно: повышение температуры, тошнота, головные боли. Попадание 7,5 граммов мускатного ореха в организм вызовет судороги, а 10 граммов – галлюцинации. Если же вы съедите целый мускатный орех, то это может привести к "психозу мускатного ореха", который сопровождается спутанностью сознания и присутствием чувства обреченности. Было зарегистрировано два случая смерти от мускатного ореха (в 1908 и в 2001 годах).

4 Хрупкий паук Странный факт: если вы уроните тарантула, то он "поломается". Прежде всего, стоит отметить, что если только у вас нет аллергии на яд тарантула, то эти пауки безвредны для людей, несмотря на то, что укус их достаточно болезненный. Некоторые пауки-птицееды могут "снимать волоски" со своих лапок, жаля человека, что также вызывает большой дискомфорт. Теперь вернемся к странности. У тарантула экзоскелет (что означает нахождение его на внешней стороне), как у раков и крабов. Они обновляют свой экзоскелет постоянно в положении лежа на спине. В такой момент лучше держаться от них подальше, потому как из-за уязвимости своего состояния в этот период, они будут атаковать каждого, кто будет представлять потенциальную угрозу. Из-за чрезмерной хрупкости экзоскелета, тарантул, упавший даже с небольшой высоты, умирает.

5 Лебеди убийцы Странный факт: лебедь может сломать руку человеку. В следующий раз, когда вам захочется покормить прекрасных лебедей, а затем похлопать их по спине, не следует этого делать. Лебеди крайне агрессивно настроены, защищая своих птенцов, и будут использовать свои невероятно мощные крылья, чтобы отбиваться от всех потенциальных угроз, в том числе и от людей. Размах их крыльев составляет практически 3 метра. В 2001 году молодой человек в Ирландии, пытаясь спровоцировать лебедя, сломал себе ногу, на следующий год другой человек по этой же причине остался со сломанными руками.

6 Горилла Горилла Горилла Странный факт: научное название гориллы – "Горилла Горилла Горилла". Прежде всего, стоит понять, что это научное название определенного типа горилл – западная равнинная горилла (этот тип самый распространенный, именно его вы, скорее всего, увидите в зоопарке). Но по какой-то причине бедные "гориллы" стали названиями и для других типов, то есть если вид не "горилла горилла горилла", то он "горилла горилла дихли", "горилла берингей берингей", "горилла берингей граери" и т.д.

7 Больные крысы Странный факт: крысы не могут рвать. Крысы не в состоянии рвать из-за того, что между их двумя желудками расположена перегородка, а также из-за неспособности управлять мышцами диафрагмы, которые необходимы для этого действия. Ни кролики, ни морские свинки также не могут этого делать. Это делает крыс особенно восприимчивыми к отравлению. Из-за этой неспособности, крысы сначала попробуют еду, чтобы понять, не заставляет ли она их почувствовать себя плохо (они не умеют рвать, но могут чувствовать тошноту). Если все хорошо, то они начинают трапезничать в полной мере.

8 Слепые лошади Странный факт: лошади не могут видеть непосредственно перед собой. У лошадей очень широкое поле зрения, более того, они обладают самыми большими глазами среди всех наземных млекопитающих и могут видеть в радиусе до 350 градусов. Но у лошадей есть два белых пятна: первое – непосредственно перед ними, второе непосредственно позади головы. Хорошо видя детали, лошади полностью слепы на красный цвет, а их зрение – 20/33 (по сравнению с совершенным зрением человека 20/20).

9 Квадратные глаза Странный факт: в отличие от большинства существ, у коз прямоугольные зрачки. Мы всегда представляем себе зрачки круглыми, так как именно такими мы их видим чаще всего (у людей), но у коз (как и у большинства копытных животных) "прорези" в глазах горизонтальные, которые принимают в расширенном состоянии практически прямоугольную форму. Это дает козам возможность видеть в радиусе 320 – 340 градусов, а значит, они могут видеть практически все вокруг себя без необходимости движения головой (люди видят в радиусе 160-210 градусов). Следовательно, животные с прямоугольными глазами могут лучше видеть ночью из-за наличия больших зрачков, которые в течение дня могут быть плотно закрытыми, чтобы ограничить доступ света. Интересно, что и осьминоги имеют прямоугольные зрачки.