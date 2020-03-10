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Все познается в сравнении: загрязнение воздуха опасней курения и заболеваний

Все познается в сравнении: загрязнение воздуха опасней курения и заболеваний
18:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследователи подсчитали, что последствия загрязнения воздуха сокращают жизнь людей во всем мире в среднем почти на три года.

Загрязненный воздух представляет собой опасность для здоровья населения, которую невозможно избежать. Широко известно, что длительное воздействие загрязнения воздуха повышает риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Ученые из института химии Макса Планка и университетского медицинского центра Майнц в новом исследовании подсчитали, что общее ожидаемое сокращение продолжительности жизни населения в результате загрязнения воздуха выше, чем от многих других факторов риска, таких как курение, инфекционных заболеваний или насилия.

В 2015 году загрязнение воздуха вызвало 8,8 млн случаев преждевременной смерти во всем мире. Это соответствует среднему снижению ожидаемой продолжительности жизни на душу населения на 2,9 лет. Для сравнения: табакокурение снижает ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 2,2 лет (7,2 млн смертей), ВИЧ / СПИД на 0,7 года (1 млн смертей), паразитарные и трансмиссивные заболевания, такие как малярия, на 0,6 года (600 000 смертей).

"Загрязнение воздуха превосходит малярию как причину преждевременной смерти в 19 раз. Оно превышает смерть от последствий насилия в 17 раз, а от ВИЧ / СПИД в 9 раз. Принимая во внимание огромное влияние на общественное здоровье и население планеты, можно сказать, что наши результаты указывают на пандемию загрязнения воздуха" - Йос Леливельд, директор Института химии Макса Планка, автор исследования.

Это исследование первое, где настолько глубоко изучено влияние на загрязнение воздуха на здоровье человека по сравнению с другими факторами риска во всем мире. Это сравнение различных глобальных факторов риска показывает, что загрязнение атмосферного воздуха является основной причиной преждевременной смертности и потери продолжительности жизни, в частности из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ученые исследовали связь между воздействием загрязняющих веществ и возникновением заболеваний. Чтобы рассчитать воздействие загрязняющих веществ по всему миру, которые в первую очередь включают в себя мелкие частицы и озон, исследователи использовали атмосферный химический режим. Затем они объединили данные о воздействии с глобальной моделью воздействия смертности, полученной из многих эпидемиологических когортных исследований. Используя эти инструменты и данные, ученые исследовали воздействие различных источников загрязнения, различая естественные (лесные пожары, эоловая пыль) и антропогенные выбросы, включая использование ископаемого топлива. На основании своих результатов они оценили избыточную смертность от конкретной болезни и ожидаемую продолжительность жизни во всех странах мира.

Результаты исследования показывают, что смертность, вызванная загрязнением атмосферного воздуха, является самой высокой в Восточной Азии (35%) и Южной Азии (32%), за которыми следуют Африка (11%), Европа (9%) и Северная и Южная Америка (6%). Самые низкие показатели смертности отмечаются в Австралии (1,5%), что связано с самыми строгими стандартами качества воздуха во всех странах.

"Мы все больше и больше понимаем, что мелкие частицы способствуют повреждению сосудов и, таким образом, болезням — сердечному приступу, инсульту, аритмии и сердечной недостаточности. Чрезвычайно важно, чтобы загрязнение воздуха считалось фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и что оно четко упоминается в рекомендациях ESC / AHA по профилактике острых и коронарных синдромов и сердечной недостаточности" - Томас Мюнцель, директор кардиологического центра университетского медицинского центра в Майнце, соавтор статьи.

Согласно результатам исследования, почти две трети смертей, вызванных загрязнением воздуха, а именно около 5,5 млн. в год, можно избежать, потому что большая часть загрязненного воздуха поступает от использования ископаемого топлива. По оценкам исследователей, средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится более чем на год, если выбросы от использования ископаемого топлива будут устранены.

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Команда из Медицинского центра Университета Майнца и Института химии Макса Планка в прошлом году опубликовала аналогичный документ, посвященный последствиям загрязнения воздуха в Европе. Согласно более раннему исследованию, около 800 000 европейцев ежегодно умирают преждевременно из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха. Загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни европейцев более чем на два года.

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Экология, Смертность, Загрязнение, Загрязнение воздуха.
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