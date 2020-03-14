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Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак

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Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
05:25 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Присмотритесь к следующим породам: это лучшие друзья человека — добрые, милые, нежные и терпеливые.

  • 1

    Ньюфаундленд

    Он же "водолаз". Предельно дружелюбный питомец, который отлично поладит не только с детьми, но и с другими домашними животными, включая маленьких собачек и кошек.

    Для кого. Ньюфаундленд будет идеальной нянькой для младенца: стерпит все издевательства и не оставит малыша в опасности.

    Особенности. Это крупная собака, которой нужно много пространства для жизни. Также «водолазу» требуются постоянные физические нагрузки — с ним придется много гулять. Легко обучается, очень тоскует по членам семьи, чувствителен и не переносит ругани и наказаний. Обожает путешествовать и плавать. За густой шерстью великана необходимо тщательно ухаживать — вычесывать как минимум 4 раза в неделю.

  • 2

    Сенбернар

    Порода, известная во всем мире как собака-спасатель. Обладатель спокойного и уравновешенного характера, сенбернар предан хозяевам и способен защитить их от любых неприятностей.

    Для кого. Медлительность этого великана делает его не самым желанным другом для активного ребенка. Зато сенбернар отлично справится с ролью охранника карапуза: собаки этой породы прекрасно ориентируются в пространстве и практически всегда могут найти дорогу домой.

    Особенности. Сенбернару, как и ньюфаундленду, для здоровья требуются долгие прогулки и серьезные физические нагрузки. Шерсть собаки также требует специфического ухода. Что касается характера, это очень ранимые и чувствительные питомцы, которые сильно привязываются к человеку. Сенбернары склонны впадать в депрессию, если не уделять им достаточно внимания или надолго уезжать из дома.

  • 3

     Бассет хаунд

    Бассеты вполне оправдывают неизменно флегматичное выражение своей морды: они медлительны и упрямы, зато крайне дружелюбны и беззлобны.

    Для кого. Собаки этой породы крайне трудно поддаются дрессировке: даже чтобы научить бассета проситься на улицу, нужно приложить определенные усилия. Зато они могут стать прекрасными соратниками в играх на улице. Прирожденные гончие и отличные нюхачи, они обожают выискивать всевозможные следы. Хороший вариант для школьника, который увлекается походами.

    Особенности. За шерстью бассета особо ухаживать не придется, а вот за питанием необходимо следить. Представители этой породы обожают полакомиться и склонны к ожирению. Также стоит помнить, что из-за коротких лап и длинного позвоночника бассету не рекомендуется часто преодолевать лестницы и тем более прыгать.

  • 4

    Бигль

    Веселый и общительный четвероногий друг отлично ладит с людьми любых возрастов и другими собаками, а вот на кошек и прочих мелких животных может начать охоту.

    Для кого. Бигль — отличный вариант для подвижного и активного малыша. Собаки этой породы могут играть и резвиться с утра до ночи. На улице они обожают копать землю и идти по следу, что может пригодиться в играх. А вот младенцам со скачущим вокруг биглем вряд ли будет интересно.

    Особенности. Ухаживать за биглем совсем не сложно: у него короткая шерсть, которая практически не пахнет. Главный момент, который нужно обдумать, — бигли очень часто и очень громко лают. В загородном доме такое поведение вряд ли будет раздражать, а вот в городской квартире может послужить причиной конфликтов с семьей и соседями. Также этих питомцев нельзя надолго оставлять одних: они становятся нервными и тратят свою энергию на проказы.

  • 5

    Кокер спаниель

    И американские, и английские кокеры — это нежные и веселые собаки, которые любят малышей и легко уживаются с другими питомцами.

    Для кого. Кокеры легко поддаются дрессировке и обожают играть на прогулках — это наверняка понравится старшему дошкольнику или школьнику. Поскольку спаниели — охотничьи собаки, им очень нравится вынюхивать, идти по следу и быстро бегать. А благодаря небольшому весу и длинным лапам кокеры могут последовать за маленьким хозяином куда угодно: перепрыгнуть через невысокий забор, залезть на горку и бегать по лестнице.

    Особенности. Спаниели подвержены болезням глаз и ушей, поэтому за ними нужно очень тщательно ухаживать. Они часто бывают аллергиками и склонны к ожирению, так что придется позаботиться о правильной диете. Кроме того, длинную волнистую шерсть собаки необходимо как можно чаще вычесывать и подстригать.

  • 6

     Мопс

    Эти маленькие коренастые собачки очень дружелюбны и терпеливы, требуют много внимания и сильно привязываются к человеку.

    Для кого. Мопс — хороший друг для дошкольника. Он готов играть (но не слишком долго) и легко обучаем. А благодаря небольшим размерам песик станет прекрасным компаньоном в любых путешествиях (от велопрогулки до длительной поездки).

    Особенности. Несмотря на короткую шерсть, мопсы очень сильно линяют, поэтому аллергикам эта порода не подойдет. Складки на морде собаки нужно постоянно обрабатывать и вычищать, что тоже добавляет хлопот. А еще маленькие хитрецы предпочитают спать в кровати вместе с хозяином и слегка похрапывают во сне.

  • 7

    Золотистый ретривер

    Благодаря своему спокойному и общительному характеру, а также высокому интеллекту эти красивые собаки частенько исполняют роли поводырей, терапевтов и помощников для людей с ограниченными возможностями, снимаются в кино. Они очень любят людей и готовы подружиться с каждым.

    Для кого. Из золотистого ретривера не выйдет охранника: собаки этой породы дружелюбно машут хвостом даже незнакомцам. Зато с ними очень приятно поиграть, ведь ретриверы обожают ловить и приносить палки, мячи, тарелки. Еще они выносливые бегуны и пловцы, так что активный и спортивный школьник будет для ретривера идеальным хозяином.

    Особенности. Золотистый ретривер нуждается в постоянных физических и умственных нагрузках — питомцу этой породы надо уделять много времени.

  • 8

    Бишон фризе

    Эти маленькие кудрявые собачки напоминают милых овечек, причем не только внешне, но и по характеру: они нежные и в меру активные, хорошо ладят с другими домашними животными и вежливы с незнакомцами.

    Для кого. Бишону не требуются особые физические нагрузки, поэтому долгие прогулки не для него. Собака этой породы понравится ребенку домоседу, особенно девочке-школьнице. Хотя, в отличие от других маленьких собачек, бишон фризе способен найти общий язык и с грудничком.

    Особенности. Единственный минус породы — это постоянный и достаточно сложный уход за кудрявой шерстью.

  • 9

    Ирландский сеттер

    Активные и общительные собаки, в которых нет ни грамма агрессии. Сеттер подружится не только со всеми членами семьи, включая самых маленьких, но и с домашними питомцами.

    Для кого. Откровенно говоря, ирландский сеттер — собака не для квартиры. Ограниченное четырьмя стенами пространство заставляет представителей этой породы скучать. Лучше, если у сеттера будет территория, на которой можно вдоволь побегать, или хотя бы возможность раз в день гулять на улице в течение нескольких часов. Поэтому ирландца стоит выбирать в качестве друга для активного дошкольника или школьника, которого сложно затащить домой.

    Особенности. Ухаживать за сеттером несложно: расчесывать несколько раз в неделю, купать только по необходимости. Собаки этой породы склонны к аллергии, так что следите за их питанием. И не стоит отпускать с поводка питомца, который еще не обучен находиться рядом с хозяином: отменный нюх собаки может увести ее очень далеко от дома.

  • 10

    Лабрадор ретривер

    Пожалуй, одна из самых привлекательных для детей пород. Сложно найти ребенка, который не мечтал бы о щенке лабрадора. А все потому, что они веселые, умные и очень общительные.

    Для кого. Лабрадоры обожают прогулки и активные игры, а первые три года жизни ведут себя, как щенки, поэтому лучшим другом такой собаки станет школьник, способный научить ее командам и сдержать ее бурные эмоции. Хотя лабрадоры совершенно не агрессивны, они могут, заигравшись, повалить ребенка, так что это не самый подходящий вариант для семьи с младенцем.

    Особенности. Лабрадору требуются умеренный уход за шерстью, большие физические нагрузки и постоянная дрессировка.

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