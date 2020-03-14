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Микропластик: чем опасен, откуда берется

Микропластик: чем опасен, откуда берется
09:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости экологии:Микропластик находят повсюду: в воде, почве, в горах и льдах, животных и даже в еде.

В заметках, новостях и статьях часто апеллируют понятием "микропластик" и указывают на его опасность для всего живого. Так о чём идет речь?

Микропластик — частицы пластика размером меньше 3-5 мм; это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента; разлагается в среде 400-700 лет, а то и более. Номер один по образованию этих частиц, по словам экспертов Института океанологии РАН, автомобильные шины. За каждые 100 км езды от шин стирается примерно 20 г пластиковой пыли. Считается, что именно 75% микропластика смывается с дорог (по другим данным – 90%).

Следующий источник — косметика. Это чудодейственные гранулы в кремах, гелях, скрабах, помадах и других продуктах. Сюда же относятся частички синтетических полимеров в зубных пастах, моющих средствах, стиральных порошках. Во время использования миллиарды частицы смываются в канализацию вместе со сточными водами. Много их в одежде. При стирке из свитеров, кофт и платьев из акрила, полиэстера, флиса отделяется более 700 000 микроволокон.

Перечисленные виды микропластика относят к первичным, а ещё есть вторичный. Он появляется из крупного пластикового мусора. Это продукт распада пакетов, одноразовой посуды, бутылок и других отходов, которые постепенно распадаются на крохотные кусочки, сохраняя при этом свою молекулярную структуру.

Все пробы морской соли содержат в себе частицы микропластика. Однако при этом в мире проводятся разовые исследования, и нет никакого системного единого подхода. То есть научный подход есть, но это не оплачивается, не является сегодня предметом глобальной научной мысли.

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А ещё ученые обнаружили удивительный факт: микропластик привлекателен для водорослей и бактерий. Особенно почему-то они любят вспененный полистирен. Если взять фрагмент, который побывал в море, то можно увидеть целую экосистему: он весь оброс, внутри ходы водных насекомых. Чем это чревато? Биологи на это смотрят с опаской. Пока никаких страшных вещей не произошло, но пластик легко переносится воздушными потоками и особенно течениями в океане из Африки в Европу. Какие микроорганизмы, какая биология, какие вирусы могут быть принесены? Это уже сейчас вызывает головную боль у учёных.

Итак, сам по себе пластик — просто углеводород, природный элемент. То есть человек сумел сделать такие длинные молекулы, которые теперь вызывают опасения. Когда же из пластика производят различные изделия, в него добавляют красители, пластификаторы, добавки-стабилизаторы против ультрафиолета –разной химии, которая опасна и вредна сама по себе. При этом частицы пластика отлично впитывают токсиканты: хлорорганические, броморганические.

Всё это перемещается по миру, формируя новую пластисферу – она есть, растёт и скоро заставит считаться с собой. А, значит, нужен срочный единый подход к её исследованию. Времени не так уж много.

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Экология, Микропластик, Чем опасен микропластик.
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