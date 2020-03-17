Кубики LEGO могут сохраняться в океане больше тысячи лет

Новости экологии:Изготовленные из прочного и инертного АБС-пластика, они подолгу сохраняются в окружающей среде и могут нести угрозу для живых организмов.

Каждый год в Дании изготавливается порядка 20 миллиардов деталей популярных во всем мире конструкторов Lego. К сожалению, немалая доля их в итоге теряется, выбрасывается и оказывается в природе.

В Великобритании некоммерческие организации, занятые сбором мусора, который море выносит на берег, находят детали Lego в большом количестве, и волонтерский проект LEGO Lost at Sea даже специально сосредоточен на этой проблеме. За последние годы его участники подобрали многие тысячи деталей, выброшенных на пляжи Корнуолла.

Такие образцы послужили основой для новой работы команды профессора Плимутского университета Эндрю Тёрнера (Andrew Turner). Получив 50 деталей Lego, вынесенных морем и найденных волонтерами, ученые внимательно оценили их сохранность в лаборатории. Результаты этой работы представлены в статье, опубликованной в журнале Environmental Pollution.

Авторы тщательно взвесили каждую деталь, а с помощью флуоресцентной рентгеновской спектроскопии выяснили состояние АБС-пластика, которое позволило оценить их возраст. Наконец, детали сравнили с оригинальными неповрежденными элементами Lego, выпущенными в 1970-1980 годах, чтобы оценить, насколько быстро распадаются они в природе.

Ученые заключили, что пластиковые элементы Lego способны сохраняться столетиями — от 100 до 1300 лет, в зависимости от вида детали и внешних условий. "Все они были частично сглажены и обесцвечены, а некоторые из исследованных нами деталей оказались треснувшими или уже распавшимися на части, — говорит Эндрю Тёрнер. — Все они могут превращаться в частицы микропластика". Авторы еще раз подчеркивают важность ответственного обращения с отходами, которое позволяет ограничить попадание таких деталей в окружающую среду нашей планеты.