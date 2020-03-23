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Животные, которых за 40 лет стало в два раза меньше по вине человека

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Животные, которых за 40 лет стало в два раза меньше по вине человека
11:21 Сегодня Телеграф pitomci.temadnya.com Фото: pitomci.temadnya.com

Новости экологии:опуляции диких животных сокращаются в тропических и умеренных широтах, но самый большой спад — 63% по сравнению с 1970-м — был замечен в тропиках.

  • 1

    Африканский лев

    Количество оставшихся особей: 30-35 тысяч.

    В национальном парке Ганы Моле численность львов за 40 лет снизилась более чем на 90%. Считается, что это связано с убийствами львов человеком как местью за конфликты, возникающие между животными и местным населением.

  • 2

    Лесной слон

    Количество оставшихся особей: около 600 тысяч.

    Численность лесных слонов сократилась более чем на 60% в период между 2002 и 2011 годом, в основном из-за деятельности браконьеров, добывающих слоновую кость. Вследствие вырубки лесов и освоения территорий человеком слоны в настоящее время живут лишь на 7% территории своего исторического обитания.

  • 3

    Бенгальский тигр

    Количество оставшихся особей: около 3200.

    Популяция практически вымерла за последние сто лет: в 1910 году тигров в дикой природе насчитывалось примерно 100 тысяч особей, в 2010 — всего около 3200. Это резкое снижение связано с разрушением их среды обитания и браконьерством.

  • 4

    Дельфин

    В некоторых местах дельфины были объектами охоты, например в Черном море и у берегов Перу. И хотя в большинстве регионов мира дельфинов никогда нарочно не убивают, они часто погибают в рыболовецких сетях или попадают в винты кораблей. В 1960-е годы их популяция резко сократилась в Средиземном море, и причины этого сокращения неизвестны до сих пор. А в Ионическом море число дельфинов в 1996-2007 годах снизилось со 150 до 15.

  • 5

    Черный и белый носороги

    Популяции черных и белых носорогов снизились в среднем на 63% в период между 1980 и 2006 годом. Самой большой угрозой для этих животных является спрос на их рога. Браконьерство особенно распространено в Южной Африке. Число убитых ради рогов особей увеличилось с 13 в 2007 году до более 1000 в 2013 году.

  • 6

    Кожистая черепаха

    Самые крупные современные морские черепахи стремительно исчезают в водах Атлантического и Тихого океанов. Так, в Национальном морском парке Лас-Баулас в Коста-Рике их численность с 1989 по 2002 год упала на 95%. В основном это связано с гибелью черепах, пойманных во время промыслового рыболовства, и строительством в районах их гнездовий пляжей.

  • 7

    Тюлень

    Кроме гибели от вирусов и естественных эпидемий, тюлени также гибнут от рук фермеров и рыбаков. Такие убийства были совершены, например, в заливе Мори-Ферт в Северном море для защиты лососевых ферм. Между 2001 и 2006 годом численность тюленей в районе Оркнейских и Шетландских островов сократилась на 40%.

  • 8

    Гиппопотам 

    По состоянию на 2006 год численность этих животных в Африке составляла около 125-150 тысяч. Главной угрозой для них является охота. Например, в национальном парке Вирунга в Конго из-за нее число бегемотов упало с 29 000 в 1970-м до 1515 в 2003 году.

  • 9

    Степная гадюка

    За последние десятилетия в Европе 11 популяций змей резко сократились, а 8 из них уменьшились более чем на 50% в период между 1990 и 2009 годом. Точная причина неизвестна, но это, скорее всего, произошло из-за сочетания факторов, определяющими из которых стали уменьшение естественной среды обитания и количества добычи.

  • 10

    Странствующий альбатрос

    Быстрое снижение количества странствующих альбатросов обусловлено их гибелью в рыболовных сетях. Так, популяция с острова Берд в южной части Атлантического океана уменьшилась на 50% с 1972 по 2010 год.

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Экология, Животные, Красивые животные, Животные которых стало меньше.
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