Животные, которых за 40 лет стало в два раза меньше по вине человека

1 Африканский лев Количество оставшихся особей: 30-35 тысяч. В национальном парке Ганы Моле численность львов за 40 лет снизилась более чем на 90%. Считается, что это связано с убийствами львов человеком как местью за конфликты, возникающие между животными и местным населением.

2 Лесной слон Количество оставшихся особей: около 600 тысяч. Численность лесных слонов сократилась более чем на 60% в период между 2002 и 2011 годом, в основном из-за деятельности браконьеров, добывающих слоновую кость. Вследствие вырубки лесов и освоения территорий человеком слоны в настоящее время живут лишь на 7% территории своего исторического обитания.

3 Бенгальский тигр Количество оставшихся особей: около 3200. Популяция практически вымерла за последние сто лет: в 1910 году тигров в дикой природе насчитывалось примерно 100 тысяч особей, в 2010 — всего около 3200. Это резкое снижение связано с разрушением их среды обитания и браконьерством.

4 Дельфин В некоторых местах дельфины были объектами охоты, например в Черном море и у берегов Перу. И хотя в большинстве регионов мира дельфинов никогда нарочно не убивают, они часто погибают в рыболовецких сетях или попадают в винты кораблей. В 1960-е годы их популяция резко сократилась в Средиземном море, и причины этого сокращения неизвестны до сих пор. А в Ионическом море число дельфинов в 1996-2007 годах снизилось со 150 до 15.

5 Черный и белый носороги Популяции черных и белых носорогов снизились в среднем на 63% в период между 1980 и 2006 годом. Самой большой угрозой для этих животных является спрос на их рога. Браконьерство особенно распространено в Южной Африке. Число убитых ради рогов особей увеличилось с 13 в 2007 году до более 1000 в 2013 году.

6 Кожистая черепаха Самые крупные современные морские черепахи стремительно исчезают в водах Атлантического и Тихого океанов. Так, в Национальном морском парке Лас-Баулас в Коста-Рике их численность с 1989 по 2002 год упала на 95%. В основном это связано с гибелью черепах, пойманных во время промыслового рыболовства, и строительством в районах их гнездовий пляжей.

7 Тюлень Кроме гибели от вирусов и естественных эпидемий, тюлени также гибнут от рук фермеров и рыбаков. Такие убийства были совершены, например, в заливе Мори-Ферт в Северном море для защиты лососевых ферм. Между 2001 и 2006 годом численность тюленей в районе Оркнейских и Шетландских островов сократилась на 40%.

8 Гиппопотам По состоянию на 2006 год численность этих животных в Африке составляла около 125-150 тысяч. Главной угрозой для них является охота. Например, в национальном парке Вирунга в Конго из-за нее число бегемотов упало с 29 000 в 1970-м до 1515 в 2003 году.

9 Степная гадюка За последние десятилетия в Европе 11 популяций змей резко сократились, а 8 из них уменьшились более чем на 50% в период между 1990 и 2009 годом. Точная причина неизвестна, но это, скорее всего, произошло из-за сочетания факторов, определяющими из которых стали уменьшение естественной среды обитания и количества добычи.