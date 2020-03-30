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В Таиланде десятки слонов были выпущены на волю (Видео)

В Таиланде десятки слонов были выпущены на волю (Видео)
13:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Это был первый раз за 44 года, когда слоны не носили сиденья в начале дня.

Десятки слонов были выпущены на свободу, когда их владельцы сломали тяжелые деревянные стулья, которые были привязаны к их спинам для перевозки туристов.

Не видя конца пандемии и запрета на открытие таких услуг как катание на слонах, владельцы решили сдать в утиль огромные деревянные и металлические вагоны, которые привязаны к спинам слонов в течение всего дня.

Директор лагеря Анхали Калампичит сказала, что теперь компания изменит свой бизнес, чтобы позволить слонам свободно бродить по территории и работать в качестве места для посетителей, чтобы наблюдать за животными-и всем 78 слонам никогда не придется носить их снова. 

Она сказала: "С тех пор как мы вошли в бизнес в 1976 году, езда на слонах всегда была любимым занятием туристов.

"Но поскольку коронавирус распространился то стало меньше туристов и в конечном итоге правительство приказало нам закрыть бизнес и мы решили освободить слонов.

Мы не планируем ставить опоры сидений обратно на слонов, даже если сможем работать снова. Мы хотим изменить стиль этого места и найти более естественные способы, чтобы публика могла наслаждаться слонами.

Мы будем приветствовать туристов, чтобы наслаждаться изучением образа жизни слонов естественным образом, а не использовать их для развлечения туристов.“

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Энчали добавил , что правительство принудительно закрыло лагерь слонов, а также 28 других видов предприятий, ориентированных на клиентов, что означает, что владельцы должны будут заботиться о животных без каких-либо доходов от клиентов.

Она сказала: "стоимость ухода за 78 слонами и 300 сотрудниками составляет пять миллионов тайских батов (154 000$) в месяц. Так что на данный момент мы должны нести эти расходы без доходов от туристов.

- Но мы никого не оставим здесь и постараемся заботиться о слонах как можно лучше. Сейчас мы сажаем овощи для сотрудников, чтобы они ели, как один из способов сокращения расходов.“

В Чиангмае, где насчитывается 93 лагеря для слонов различной величины, официальные лица заявили, что 85 из них будут закрыты, если ситуация не улучшится.

Бунтха Чайлерт, президент Ассоциации туристического бизнеса Чиангмая и парка слонов Маэтенг, сказал, что сотни других слоновьих центров вокруг Таиланда также сталкиваются с закрытием из-за отсутствия туристов.

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Таиланд, Экология, Животные, Слоны, Слоны в Таиланде.
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