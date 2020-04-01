Что находится подо льдами Антарктиды?

Новости экологии:На самом же деле Антарктида куда более сложная, чем может показаться на первый взгляд.

В представлении большинства Антарктида выступает необитаемым континентом, где нет ничего, кроме животных, огромного количества льда и снега да немногочисленных научных станций с командированными сотрудниками.

Подо льдами пятого по размерам континента Земли, например, обнаружено более 400 озер, но ученые добрались только до четырех из них. Примечательно, что первыми к озерам под Антарктидой добрались российские ученые — в 2012 году были получены пробы воды озера Восток. В них обнаружили три бактерии, характерные конкретно для этого водоема. Сейчас микробиологи и генетики не теряют надежды открыть в подледном антарктическом озере и другие формы жизни, о которых раньше науке не было известно.

Вроде, например, бактерий WPS-2 и AD3 — они обитают в почве с другими организмами и не нуждаются ни в солнечной, ни в геотермальной энергии. При очень скудном запасе питательных веществ они буквально перешли на "воздушную диету", что стало открытием для ученых.

Но подледные находки в Антарктиде не ограничиваются только озерами. Не так давно ученые обнаружили под ледником Туэйтса гигантскую полость площадью примерно 40 квадратных километров и высотой около 300 метров, которая образовалась при таянии примерно 14 миллиардов тонн льда. Для специалистов это тревожный сигнал по ряду причин. Во‑первых, большая часть этого льда растаяла за последние три года. Во‑вторых, подобные полости существенно снижают прочность айсбергов. А это чревато ускорением их разрушения и повышением уровня мирового океана.

Впрочем, не все полости подо льдами образуются из-за таяния льда. Исследователи находили и кратеры, которые наоборот, заполняются водой, создавая новые подледные озера. Отличительной их особенностью является только то, что они не изолированы от мирового океана, а потому вряд ли могут быть местом обитания неизвестных доселе науке форм жизни и с точки зрения открытий не столь интересны для исследователей.

Кроме озер и полостей в Антарктиде есть и активные вулканы (а всего на континенте найден 91 вулкан) — например, гора Эребус на острове Росса, которая за счет своей вулканической активности создала достаточно развитую сеть подледных пещер. В этих выплавленных во льду вулканическим паром "тайниках" ученые обнаружили несколько последовательностей ДНК, которые не соответствовали каким-либо известным организмам. Это означает, что в этих пещерах могут существовать еще неизвестные науке виды растений или животных. Причем исследователи настроены весьма оптимистично и не исключают возможности отыскать даже уникальные экосистемы, а не просто отдельные организмы.

Другая загадка, которую континент подкинул ученым — таинственные подледные толчки, которые сотрясают Антарктиду каждую ночь. Впрочем, тайна сохранялась недолго. Изучив необычное явление, исследователи пришли к выводу, что ледовая поверхность способна создавать небольшие земле-, а точнее даже льдотрясения. Толчки, зафиксированные сейсмографами, позволили ученым определить, что таким образом проявляет себя таяние льда и вызванные им подвижки поверхности.

Надо сказать, что перечисленные выше открытия — лишь малая часть того, что ученые узнали об Антарктиде в последние годы. И можно лишь догадываться, сколько еще тайн хранит под своими льдами этот загадочный континент.