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Озоновый слой Земли начал быстро восстанавливаться

Озоновый слой Земли начал быстро восстанавливаться
10:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости экологии:Вследствие этого произошли изменения в характере осадков и, возможно, в океанских течениях.

Озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что фактически остановил большинство тревожных изменений в атмосфере Южного полушария.

Новое исследование показывает, что Монреальский протокол, соглашение от 1987 года о прекращении производства озоноразрушающих веществ (ОРВ) стал причиной остановки некоторых изменений в воздушных потоках вокруг Южного полушария. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

На большой высоте ближе к полюсу движутся быстрые воздушные потоки, которые называются высотные струйные течения. В начале столетия истощение озонового слоя привело к смещению этих течений к югу. 

Затем, через десять лет после подписания протокола, смещение потоков остановилось.

Используя ряд моделей и компьютерное моделирование, исследователи теперь показали, что эта пауза в движении была вызвана изменениями в озоне.

Иными словами говоря, воздействие Монреальского протокола, по-видимому, приостановило или даже слегка изменило южную миграцию струйного потока. И это хорошие новости. Потому что в Австралии, например, изменения струйных потоков увеличили риск засухи, оттеснив дождь от прибрежных районов.

"Погодные полосы", которые переносят наши холодные фронты, сужаются к южному полюсу, и именно поэтому в южной Австралии за последние тридцать лет количество осадков уменьшилось, — говорит химик-органик из Мельбурнского университета Ян Рей.

Тем не менее, есть и обратная сторона медали. Несмотря на то, что сокращение производства ОРВ, безусловно, позволило озону немного восстановиться, уровень выброса углекислого газа продолжает расти и ставит под угрозу весь этот прогресс, пишет НВ.

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В прошлом году антарктическая озоновая дыра достигла своего наименьшего годового пика за всю историю наблюдений с 1982 года, но проблема все еще не решена.

Более того, в последние годы наблюдается всплеск производства озоноразрушающих химических веществ, в промышленных районах Китая.

"Мы называем это" паузой, потому что тенденции циркуляции потоков могут возобновиться, остаться без изменений или повернуть вспять", — говорит химик-атмосферщик Антара Банерджи из Университета Колорадо в Боулдере.

Ученые считают, что Монреальский протокол является доказательством того, что, если мы будем предпринимать глобальные и немедленные действия, можно помочь приостановить или даже обратить вспять часть нанесенного ущерба. Однако, продолжающийся устойчивый рост выбросов парниковых газов является напоминанием о том, что одного такого действия просто недостаточно.

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Экология, Земля, Антарктида, Озоновый слой Земли.
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