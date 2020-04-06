Люди могут восстановить экосистемы океанов к 2050 году

Новости экологии:Согласно результатам нового исследования, в котором приняли участие ученые всего мира, если срочно предпринять ряд рекомендованных мер, то морская жизнь в Мировом океане может восстановиться к 2050 году.

Вы заметили, что в какой-то момент мир перестал слушать ученых? Их место в общественном пространстве все чаще занимают шарлатаны или доморощенные специалисты, чьи знания о мире не соответствуют реальности. А ведь 40 лет назад ученые предупреждали об ужасающих последствиях изменения климата, но, кажется, их никто не услышал. Тем не менее сегодня у нас все еще есть шанс не допустить разрушения мировых экосистем.

Напомню, что браконьерство, изменение климата и загрязнение Мирового океана пластиковыми (и не только) отходами стало причиной гибели огромного количества обитателей морских глубин. Но что предлагают ученые?

Что происходит с океанами планеты?

Наши постоянные читатели наверняка знают, что бурная человеческая деятельность уже привела к росту средней температуры на Земле. Так, согласно последнему докладу Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), посвященному проблемам океанов, из-за повышения температур слои воды в океане смешиваются хуже, а значит, кислорода и питательных веществ, от которых зависит жизнь обитателей океанских глубин, становится меньше. Этот процесс называется окислением воды – он уничтожает коралловые рифы, из-за чего рифовые рыбы мигрируют в другие регионы, что чревато коллапсом экосистем.

Стоит ли говорить, что тонны отходов, попавших в моря и океаны наряду с браконьерством, делают проблему намного серьезнее. Также не стоит забывать о таянии ледников, которое приводит к повышению уровня моря и угрожает обитателям прибрежных регионов. Мы уже рассказывали о текущем состоянии морей и океанов ранее.

Экосистема – это сложная динамическая система, которая объединяет все живые организмы и среды их обитания. Грубо говоря – все на нашей планете взаимосвязано, но вы наверняка итак это знали.

Но есть и хорошие новости.

Исследование, опубликованное в журнале Nature дарит надежду на светлое будущее. Ученые выяснили, что несмотря на огромное количество мусора в Мировом океане и на то, что человечество уничтожило несколько видов морских животных и рыб, океан может восстановиться достаточно быстро. Примером этому служит восстановление популяции горбатых китов после запрета китобойного промысла. Благодаря ряду ограничений, введенных правительствами разных стран с 2000 по 2019 годы, количество морских видов, находящихся под угрозой исчезновения сократилось с 18% (2000 год) до 11,4% (2019 год).

В ходе работы группа ученых из университета науки и техники короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии, выяснила, что морская жизнь оказалась довольно устойчива перед ущербом, причиненном нашим вмешательством. Однако несмотря на то, что популяция Мирового океана способна восстановиться к 2050 году, времени для достижения этой цели совсем немного. Повышение температуры, загрязнение пластиковыми и другими отходами а также окисление воды – все эти факторы негативно влияют на морскую флору и фауну. Так, около 70-90% всех существующих сегодня коралловых рифов, согласно прогнозам, исчезнут в ближайшие 20 лет. Между тем, результаты других исследований показали, что изменение климата является причиной сокращения популяции рыб.

Авторы нового исследования обнаружили, что, несмотря на внушительные потери морского биоразнообразия в 20-м веке, этот процесс замедлился, а некоторые популяции восстановились. Как уже говорилось выше, причина этого заключается в эффективных мерах по защите морского биоразнообразия, которые приняли правительства разных стран. Но если жители морских и океанских глубин со временем способны к восстановлению популяций, а меры, предпринимаемые властями эффективны, то что именно предлагают ученые?

Как возродить океаны Земли?

По мнению ученых, если остановить загрязнение морей и океанов, а также изменение климата, то 20-30 лет будет вполне достаточно для того, чтобы ситуация нормализовалась. Однако для достижения этой цели потребуются решительные и масштабные действия, а времени у нас совсем немного. Как оказалось, сохранность сообществ рифовых рыб повышает устойчивость и жизнеспособность коралловых рифов и облегчает процесс их восстановления. Иными словами, если популяции рыб выживут, то помогут спасти коралловые рифы. Но как этого добиться?

Исследователи указывают на девять основополагающих факторов, которые имеют значение для восстановления океанов и морей. Так, если в самое ближайшее время заняться восстановлением морских трав, коралловых рифов, устричных рифов, глубоководных регионов, солончаков, мангровых зарослей, водорослей, рыболовства и мегафауны, океаны могут принять свой первозданный вид. Однако проблема, как это часто бывает, кроется в финансовой сфере – широкомасштабные действия, которые помогут восстановить моря и океаны, обойдутся правительствам примерно в 20 миллиардов долларов. Согласитесь, это не такая большая сумма, особенно когда речь идет о сохранении жизни на Земле.

Мне же кажется важным то, что сегодня у ученых есть опыт и все необходимые навыки для того, чтобы помочь океанам восстановиться. Возможно, когда закончится пандемия нового коронавируса, люди во всем мире смогут наконец понять, что все на этой планете – единой целое и наш мир невероятно хрупкий. А потому, если падут экосистемы, погибнем и мы с вами.